El 91% de los profesionales españoles utiliza la inteligencia artificial para su aprendizaje

Preply, marketplace de aprendizaje de idiomas, ha publicado su primer ‘Informe de progreso’, un estudio centrado en el impacto de la tecnología en la formación profesional. La investigación, realizada mediante una encuesta global a más de 5.000 profesionales en activo en nueve países, analiza la relación entre el uso de la inteligencia artificial (IA) y la capacidad de los individuos para aplicar lo aprendido en situaciones del mundo real.

El informe identifica una denominada ‘brecha de progreso’, que define como la diferencia entre la percepción de avance durante el aprendizaje y la confianza real para emplear esas competencias en el entorno laboral. En el caso de España, el 91% de los profesionales ya emplea herramientas de IA para su formación, una cifra superior a la media global. A pesar de este elevado uso, el 56% de los encuestados indica que, aunque mantiene rutinas de estudio, encuentra dificultades para trasladar esos conocimientos a la práctica.

El estudio también destaca una desconexión entre el tiempo dedicado al estudio y la eficacia del mismo. Según los datos recopilados, el 78% de los participantes en España dedica actualmente más tiempo al aprendizaje que hace dos años. Sin embargo, el 54% reconoce que este aumento en la inversión de tiempo no siempre se traduce en mejores resultados o en una mayor capacidad de aplicación práctica.

«Estamos viviendo el mayor cambio de la historia en lo que respecta al acceso al aprendizaje», afirma Sofía Tavares, directora de marca de Preply. «Gracias a la IA, los conocimientos están al alcance de la mano en segundos. Lo difícil es lo que sucede después, cuando cierras la app, sales de la clase y tienes que usar lo estudiado. El progreso real consiste en ser capaz de aplicar estas habilidades con soltura en momentos decisivos».

La investigación subraya la preferencia por modelos híbridos. Un 56% de los encuestados en España apuesta por combinar la IA con la experiencia humana para asegurar un progreso sostenido, mientras que solo un 10% se decanta por métodos basados exclusivamente en IA. En este sentido, Kirill Bigai, director ejecutivo de Preply, señala: «Las personas valoran la IA porque les ayuda a aprender con mayor facilidad. Y valoran a las personas porque les ayudan a consolidar lo aprendido y a transformar el conocimiento en habilidades aplicables a situaciones reales».

El análisis ofrece además datos sobre las tendencias actuales en el mercado español. España destaca especialmente en la formación lingüística, donde el 25% de los profesionales que se encuentran en proceso de aprendizaje estudia un idioma extranjero, situándose por encima de la media global del 19%. Por otro lado, un 33% de los encuestados dedica su tiempo a adquirir competencias relacionadas con la IA y la ciencia de datos, motivados principalmente por el deseo de mejorar su rendimiento en su puesto de trabajo actual.