Atos y NxN impulsan una plataforma digital europea soberana diseñada en España

Atos, líder global en transformación digital impulsada por la inteligencia artificial, y NxN unen sus fuerzas para abordar una cuestión estratégica: ¿quién controla la infraestructura sobre la que operarán los datos y la inteligencia artificial de las empresas y las administraciones públicas? Con este objetivo, Atos y NxN, empresa especializada en el desarrollo y la gestión de centros de datos e infraestructuras digitales de última generación, lideran la creación de una nueva plataforma digital soberana.

Esta nueva infraestructura combinará centros de datos de última generación, desplegados en España y Portugal, con servicios gestionados, nube híbrida, ciberseguridad y aplicaciones. Ofrecerá a las organizaciones una solución y un servicio integrados bajo control europeo, diseñados para gestionar cargas de trabajo críticas, requisitos de alta densidad e inteligencia artificial.

«Europa necesita recuperar disponer de soluciones europeas para una infraestructura que se ha convertido en crítica. Con Atos podemos combinar infraestructura digital de nueva generación desplegada en España y Portugal con capacidades tecnológicas y de gestión de primer nivel, ofreciendo a empresas y administraciones una solución europea, sólida, segura, escalable y preparada para las nuevas cargas de inteligencia artificial», ha explicado el presidente ejecutivo de NxN Data Centers, Javier Salas.

Atos acompaña a organizaciones públicas y privadas de múltiples sectores —entre ellos servicios financieros, industria, energía y utilities, telecomunicaciones, sanidad, transporte, distribución, defensa y administraciones públicas— que operan grandes sistemas de información, plataformas digitales e infraestructuras críticas alojadas en centros de datos. «Este acuerdo se plantea como una alianza estratégica a largo plazo, de carácter no exclusivo, diseñada para crear una plataforma en la que se combinan infraestructuras críticas, como centros de datos regionales, con servicios gestionados de TI, ciberseguridad, cloud híbrida y capacidades orientadas al cumplimiento de los principales marcos regulatorios y estándares de operación. La plataforma permitirá desarrollar una propuesta integral adaptada a las necesidades dinámicas de los clientes, reforzando la diferenciación de la oferta, acelerando la puesta en el mercado de nuevas soluciones y mejorando la competitividad», ha explicado el CEO de NxN Data Centers, Sergio Riolobos.

«La próxima frontera de las operaciones no consiste en vigilar más pantallas, sino en incorporar agentes capaces de observar, correlacionar, anticipar y actuar antes de que una incidencia impacte en el negocio. Con nuestra plataforma de agentes segura, gobernada y de nivel empresarial para operaciones de TI, Atos introduce una capa de inteligencia operativa que coordina agentes especializados en detección de anomalías, análisis de causa raíz, gestión de incidencias, capacidad, vulnerabilidades y remediación. Estos agentes trabajan sobre el ecosistema tecnológico del cliente con autonomía progresiva, seguridad de IA, gobernanza, guardrails, trazabilidad completa y control humano: no sustituyen la operación, la convierten en una operación aumentada, predictiva y preparada para evolucionar hacia modelos de autorrecuperación segura», ha señalado Salvador Folgado, Head of Cloud & Modern Infrastructure de Atos en Iberia.

El objetivo compartido es generar un valor sostenible y medible para los clientes finales a través de una oferta cohesionada, al tiempo que se favorece el crecimiento de ambas compañías, la ampliación de su alcance comercial y el establecimiento de relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el rendimiento y la innovación.

De una cadena de suministro fragmentada a una única responsabilidad de extremo a extremo

La alianza sustituye la fragmentación por una responsabilidad integral: un único interlocutor para diseñar, desplegar y operar desde la infraestructura física hasta las aplicaciones y los servicios TI. El beneficio es menos complejidad contractual y operativa, mayor velocidad para activar nuevas capacidades y una visión común de la seguridad, la continuidad y el rendimiento. No se trata de sumar proveedores, sino de hacer que toda la cadena digital funcione como una sola plataforma.

Riolobos ha asegurado que «la combinación de la experiencia de NxN Data Centers en infraestructura y la capacidad de Atos en la gestión de servicios TI permitirá asegurar la continuidad de negocio y dar respuesta a los requisitos de cumplimiento asociados a operaciones críticas».