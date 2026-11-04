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Se confirman las empresas participantes y los ponentes de Blue Magic Netherlands del 17 de noviembre

La conferencia de innovación Blue Magic Ventures, de General Atomics Aeronautical Systems, contará con presentaciones tecnológicas de empresas neerlandesas y las intervenciones del general de brigada Peter Gielen, Mark Lengton y Kadri Tammai

Se confirman las empresas participantes y los ponentes de Blue Magic Netherlands del 17 de noviembre
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Blue Magic Ventures, de General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), regresa el 17 de noviembre con una nueva edición de la conferencia de innovación e inversión en tecnologías de doble uso Blue Magic Netherlands (BMNL), que se celebrará en Eindhoven. Este es el tercer año en el que se invita a empresas tecnológicas con sede en los Países Bajos a presentar soluciones innovadoras y transformadoras que aborden desafíos críticos en materia de defensa y seguridad.

El evento de este año contará con las intervenciones de destacadas figuras de la comunidad de defensa: el general de brigada Peter Gielen, asesor militar de Defensa Aérea y Antimisiles Integrada de los Países Bajos; Mark Lengton, comisionado adjunto de Producción Militar del Ministerio de Asuntos Económicos y Política Climática; y Kadri Tammai, directora de Programas y directora regional de NATO DIANA (Acelerador de Innovación en Defensa para el Atlántico Norte).

«Hemos logrado aprovechar el ecosistema neerlandés, que cuenta con una gran riqueza de conocimientos y experiencia», afirmó Brad Lunn, director general de Blue Magic Ventures. «Nuestros distinguidos ponentes son un claro reflejo de ello, y la conferencia de este año ofrece una excelente combinación de presentaciones tecnológicas y ponencias principales. Estamos entusiasmados con las 13 empresas seleccionadas para presentar sus capacidades y soluciones tecnológicas en el evento de este año».

Tras evaluar las solicitudes y propuestas, las siguientes empresas han sido seleccionadas para realizar presentaciones en la edición de BMNL de este año:

  • Ignarion B.V.

  • Estel Industries B.V.

  • Noorder Dynamics

  • Speeder Systems BV

  • Nedinsco

  • SandGrain

  • The Antenna Company Nederland B.V.

  • Oko Camera Netherlands B.V.

  • Wave Energy Collective BV

  • Sensing360 B.V.

  • Con-Teg B.V.

  • EMX Powertrain

  • TETMET

Las empresas presentarán sus capacidades ante un panel de responsables de la toma de decisiones y representantes del sector que buscan tecnologías emergentes a las que ayudar a ampliar su escala y acelerar su producción o integración en sistemas de nueva generación.

Las presentaciones de las empresas mostrarán las ventajas y aplicaciones de sus soluciones innovadoras en iniciativas comerciales y de defensa, incluidos los sistemas de aeronaves no tripuladas, un sector en el que GA-ASI es líder mundial.

Blue Magic Ventures amplió su cartera con la incorporación de seis nuevas empresas neerlandesas, seleccionadas durante el evento de 2025 para nuevas inversiones y colaboraciones.

BMNL está abierto a cualquier persona interesada en las tecnologías emergentes, las perspectivas del sector y el establecimiento de contactos con inversores y líderes de la industria. Las inscripciones para asistir a la conferencia estarán disponibles hasta el 12 de noviembre. Los detalles y el programa pueden consultarse en BlueMagicVentures.ga-asi.com.

Acerca de Blue Magic Ventures
Blue Magic Ventures es la iniciativa de inversión corporativa de GA-ASI, diseñada para identificar, invertir y ampliar la escala de tecnologías revolucionarias desarrolladas por empresas emergentes e innovadores de todo el mundo.

Mediante inversiones de capital, acceso a plataformas y una estrecha colaboración técnica, Blue Magic Ventures acelera la transición del concepto a la capacidad operativa de las tecnologías de doble uso.

Acerca de GA-ASI
General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS).

Con más de 9 millones de horas de vuelo acumuladas, la familia de sistemas de aeronaves no tripuladas Predator® lleva más de 30 años en funcionamiento e incluye los modelos MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger®, MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®, XQ-67A y FQ-42 Vengeance.

La compañía está comprometida con el suministro de soluciones de larga autonomía y múltiples misiones que proporcionan una conciencia situacional persistente y capacidad de ataque rápido.

Para obtener más información, visitar www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas comerciales de General Atomics Aeronautical Systems, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países.

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