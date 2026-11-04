Textilo lanza Textilo Hub, su nueva plataforma para la gestión logística del merchandising corporativo

Textilo, empresa española especializada en merchandising corporativo, ha lanzado Textilo Hub, una nueva plataforma de logística desarrollada para facilitar a sus clientes el control y seguimiento de su merchandising una vez producido.

La herramienta nace como una evolución de los servicios logísticos que ya ofrece la compañía y proporciona a los clientes con operativa recurrente una mayor visibilidad sobre su stock y sus envíos.

A través de un área privada, los usuarios pueden consultar el inventario disponible, revisar el histórico de envíos gestionados, realizar el seguimiento de pedidos actuales y anteriores, solicitar reposiciones de stock y consultar la facturación asociada a los envíos.

Textilo Hub también permite modificar determinados datos directamente, sin necesidad de contactar con el equipo comercial, agilizando así algunas de las gestiones más habituales del día a día.

Más control sobre la operativa logística

El proyecto surge a partir de las necesidades detectadas entre clientes que gestionan de forma recurrente inventario, reposiciones y envíos de merchandising a diferentes equipos, oficinas o eventos por todo el mundo.

Textilo comenzó a desarrollar internamente la plataforma en julio de 2026 con el objetivo de hacer más sencilla y transparente esta parte del servicio, tanto para el cliente como para los equipos internos de la compañía.

«Queríamos crear una plataforma que permitiera a nuestros clientes tener un mayor control y organización sobre su inventario y sus envíos, y acceder fácilmente a la información que necesitan en su día a día», explica Héctor Maninatt, COO de Textilo.

Con Textilo Hub, el cliente centraliza todas estas gestiones en una única herramienta, lo que aporta mayor autonomía en las operaciones de su día a día.

Tecnología al servicio del merchandising

El lanzamiento de Textilo Hub forma parte de la evolución de los servicios de Textilo y de su apuesta por incorporar tecnología a diferentes puntos de la gestión del merchandising corporativo.

La plataforma no sustituye el servicio y acompañamiento de la compañía, sino que amplía su infraestructura logística con una herramienta que aporta mayor visibilidad, autonomía y trazabilidad al cliente.

«La experiencia nos ha demostrado que ofrecer soluciones tecnológicas que van más allá del simple pedido es uno de los elementos que más fidelizan al cliente. Facilitar el acceso a información relacionada con facturación, arte y logística hace que la gestión sea más cómoda y permite percibir mejor el valor añadido que podemos ofrecer frente a otras compañías del sector», señala Eduardo Pérez, CEO de Textilo.

«El papel de la tecnología debe ser facilitar y eliminar fricción durante todo el proceso de pedido y de gestión del merchandising corporativo», añade Eduardo.

Un lanzamiento progresivo

Textilo Hub se ha lanzado inicialmente en una versión MVP y su implantación será progresiva. En esta primera fase estará disponible para clientes que ya utilizan los servicios de gestión logística de Textilo y que, por el volumen o las características de su operativa, necesitan gestionar de forma recurrente inventario, envíos y reposiciones.

El acceso se realiza a través de la página web de Textilo y la compañía prevé ampliar progresivamente su uso a medida que incorpore nuevas funcionalidades y analice la experiencia de los primeros usuarios.

A medio plazo, Textilo busca que Textilo Hub se consolide como una herramienta habitual dentro de su servicio, especialmente para aquellas compañías que necesitan gestionar merchandising de forma recurrente y a escala.

«Nos gustaría que, dentro de dos o tres años, todos los clientes que realizan algún pedido con Textilo estén registrados en la plataforma, puedan aprovechar sus beneficios y crecer con nosotros», concluye Eduardo.

Sobre Textilo

Textilo es una plataforma fundada en 2016, especializada en merchandising corporativo y ropa personalizada. Con sede comercial en Madrid y centro logístico y de producción en Badalona (Barcelona), ofrece servicios que abarcan desde la producción y personalización de productos hasta su almacenaje, gestión logística y distribución internacional.

La compañía gestiona envíos a más de 50 países y continúa incorporando soluciones tecnológicas para mejorar la experiencia de sus clientes y facilitar la gestión del merchandising corporativo.