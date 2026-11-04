El vehículo autónomo LAKOTA completa con éxito pruebas en el entorno urbano de Pamplona

La empresa tecnológica navarra NTDENERGY ha realizado con éxito una prueba de circulación autónoma en un entorno urbano real en Pamplona. El vehículo, denominado LAKOTA, ha completado un recorrido de 2,3 kilómetros sin intervención humana, operando en un entorno que replicaba las condiciones de tráfico habituales, incluyendo la presencia de intersecciones y rotondas. El ensayo tuvo lugar el 22 de octubre en el circuito del Centro Tecnológico NaVEAC, situado junto a la Universidad Pública de Navarra, el estadio de fútbol El Sadar y el Navarra Arena.

Durante la jornada de pruebas, el minibús autónomo, que dispone de capacidad para cuatro pasajeros, circuló a velocidades comprendidas entre los 15 y los 20 kilómetros por hora. El ejercicio contó con la supervisión de la Policía Municipal, que reguló el tráfico durante el desarrollo del ensayo para garantizar la seguridad. El recorrido permitió evaluar el comportamiento del vehículo en dos modalidades de funcionamiento: una primera vuelta en la que LAKOTA realizó paradas programadas y una segunda en la que completó el trayecto de manera continua sin detenciones intermedias.

Para ejecutar la navegación, el vehículo de NTDENERGY emplea un sistema basado en cámaras, sensores LiDAR y GPS de alta precisión. Estos componentes se integran con un mapa digital avanzado que sirve de guía para el sistema de conducción autónoma. Según la información facilitada por la compañía, el objetivo principal de este test ha sido trasladar la tecnología desarrollada en sus instalaciones a la realidad urbana, permitiendo analizar su capacidad de respuesta ante elementos del entorno que no siempre pueden ser reproducidos de forma fiel en un laboratorio de desarrollo cerrado.

NTDENERGY, con sede en la localidad de Tudela, centra su actividad en la creación de soluciones de movilidad eléctrica y autónoma. La empresa trabaja actualmente en el desarrollo de plataformas eléctricas modulares y tecnologías de dirección avanzada. Uno de sus proyectos destacados es el sistema Omnisteering, que incorpora un robot-Wheel dotado de motor de tracción, dirección, suspensión y freno en cada rueda, una configuración diseñada para optimizar la maniobrabilidad de vehículos compactos destinados tanto al transporte de personas como a la distribución de mercancías de última milla.

La prueba realizada en Pamplona se enmarca en las actividades del NaVEAC Drive Lab, un proyecto promovido por el Gobierno de Navarra que cuenta con financiación europea. Esta infraestructura, diseñada para la validación de desarrollos tecnológicos, ha abierto recientemente sus puertas a empresas externas. Este hito supone para NTDENERGY un paso adelante en su proceso de industrialización tecnológica, orientando sus avances experimentales hacia aplicaciones prácticas en el transporte urbano tras comprobar su funcionamiento sobre el asfalto.