Zucchetti llevará a Logistics & Automation 2026 sus soluciones para conectar almacén y cadena de suministro

Zucchetti Spain participará los próximos 11 y 12 de noviembre en Logistics & Automation Madrid, uno de los principales encuentros profesionales del sector logístico, donde mostrará sus soluciones tecnológicas para impulsar una gestión logística más eficiente, automatizada y conectada.

El fabricante de software presentará sus soluciones SGA para la gestión inteligente de almacenes, que permiten optimizar las operaciones de recepción, almacenamiento, preparación de pedidos y expedición, mejorar el control del stock y garantizar la trazabilidad de los materiales. La integración total de estas soluciones con las de ejecución en planta (MES) de Zucchetti aporta una ventaja competitiva a las empresas industriales, al conectar la producción con la gestión del almacén, mejorar la coordinación de las operaciones y optimizar los flujos de materiales.

La compañía mostrará en Logistics & Automation su completo ecosistema de soluciones para una cadena de suministro conectada: planificación avanzada de la producción (APS), gestión de almacenes (SGA) y ejecución en planta (MES), así como soluciones de transporte y distribución (TMS) y gestión de muelles (YMS). De este modo, ofrece una visión global y conectada de todas las etapas de la cadena de suministro, mejorando la eficiencia y facilitando la toma de decisiones.

IA y tecnología para una logística conectada

Zucchetti Spain protagonizará una de las paradas del Live Tour «IA y Tecnología para la Cadena de Suministro», organizado por Logistics & Automation el jueves 12 de noviembre, a las 10:30 h. Durante este recorrido guiado, los visitantes podrán conocer de forma ágil y de primera mano cómo la integración tecnológica y la inteligencia artificial contribuyen a optimizar los procesos logísticos e industriales.

La compañía invita a los profesionales del sector a conocer sus soluciones en el pabellón 4, stand 4B40 de IFEMA Madrid, durante las dos jornadas de la feria.

Inscripción gratuita a Logistics & Automation 2026 con Zucchetti aquí.

Sobre Zucchetti Spain

Con más de 35 años de experiencia, Zucchetti Spain es un fabricante de software empresarial que cuenta con un equipo de más de 300 profesionales y una cartera de más de 4.000 clientes. Forma parte del Grupo Zucchetti, uno de los principales fabricantes europeos de software, y ofrece soluciones tecnológicas para la gestión empresarial, con especialización en la digitalización de los procesos industriales y la cadena de suministro.