BBVA Allianz refuerza su experiencia digital con el seguimiento de siniestros en tiempo real desde el móvil

BBVA Allianz ha incorporado una nueva funcionalidad en su aplicación móvil que permite a sus clientes comunicar y realizar el seguimiento en tiempo real de los siniestros de hogar directamente desde la ‘app’ de BBVA en España. La herramienta, disponible en España, facilita conocer la evolución de un expediente desde su apertura hasta su resolución, aportando mayor transparencia, autonomía y comodidad durante todo el proceso.

A través de esta nueva funcionalidad, los usuarios pueden consultar en qué fase se encuentra su expediente, conocer las actuaciones realizadas y activar notificaciones para recibir información sobre cualquier novedad relevante.

Esta mejora supone un paso más en la estrategia de digitalización de BBVA Allianz, antes los clientes ya podían comunicar sus siniestros de hogar a través de la app, adjuntar la documentación necesaria y realizar las gestiones iniciales de forma ágil y sencilla. Ahora, además, pueden seguir la evolución de su expediente en tiempo real y recibir avisos ante cualquier avance o actualización, lo que les proporciona una mayor visibilidad, transparencia y control durante todo el proceso de gestión del siniestro.

El servicio está integrado en Espacio Seguros, el área de la app de BBVA que concentra toda la información aseguradora de los clientes, y también puede utilizarse desde la zona de emergencias o desde el detalle de la póliza.

Hasta ahora, conocer el estado de un siniestro requería en muchos casos contactar telefónicamente con la aseguradora. A partir de ahora los clientes pueden acceder a la información cuando lo necesiten y desde cualquier lugar, manteniendo abierta la posibilidad de contar con el apoyo de un agente especializado si así lo requieren.

«Queremos ofrecer a nuestros clientes una experiencia cada vez más sencilla, transparente y adaptada a la forma en que hoy se relacionan con los servicios financieros y aseguradores. Esta nueva funcionalidad les permite acceder a la información de forma inmediata y mantenerse informados en todo momento sobre la evolución de su siniestro», señala Maite Archaga, CEO de BBVA Allianz.

Tecnología al servicio de una mejor experiencia de cliente

El lanzamiento de esta funcionalidad forma parte de una estrategia más amplia de transformación de la experiencia de cliente impulsada por BBVA Allianz, basada en la combinación de tecnología, digitalización y atención personalizada.

La compañía utiliza ya soluciones de inteligencia artificial para gestionar más de 2,3 millones de llamadas al año, analizando automáticamente las interacciones con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, optimizar procesos y liberar tiempo para que los equipos puedan centrarse en aquellas gestiones donde la intervención humana aporta un mayor valor. Estas capacidades tecnológicas apoyan además la gestión de más de 250.000 operaciones de servicio anuales, contribuyendo a ofrecer respuestas más ágiles y eficientes.

La nueva funcionalidad de seguimiento de siniestros representa un paso más en la evolución de BBVA Allianz hacia modelos de servicio cada vez más digitales, proactivos y conectados.

El servicio de seguimiento en tiempo real se estrena en una primera fase para los seguros de hogar de BBVA Allianz, con el objetivo de extender progresivamente este tipo de capacidades a otras modalidades de seguro y seguir ampliando las gestiones que los clientes pueden realizar directamente desde la app de BBVA.

Sobre BBVA Allianz Seguros

BBVA Allianz Seguros es la joint venture de bancaseguros entre BBVA y Allianz en España, especializada en seguros de No Vida. La compañía comenzó a operar en diciembre de 2020 y gestiona actualmente una cartera de 1,27 millones de clientes y más de 1,66 millones de pólizas.

BBVA Allianz ofrece seguros de Hogar, Automóviles, Accidentes, Pymes y Decesos a los clientes de BBVA en España, combinando la capacidad de distribución en canales físicos y digitales de BBVA con la experiencia técnica y la gestión del riesgo de Allianz.

La alianza entre BBVA, uno de los principales grupos financieros en España, y Allianz, uno de los mayores grupos aseguradores del mundo con presencia en más de 70 países, constituye una de las mayores joint ventures de bancaseguros en el ramo de No Vida en Europa.

Más información: www.bbvaallianz.es

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https://youtu.be/O4s4WL8ZtHg