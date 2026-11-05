Grupo Valmesa crece un 58 % más rápido que el sector y se marca repetirlo hasta 2031

Grupo Valmesa cerró 2025 con una facturación de 14,9 millones de euros y 56.379 informes de valoración, tras registrar un crecimiento acumulado del 41 % desde 2020, frente al 26 % del conjunto del sector de la tasación regulada en el mismo periodo, según los datos que la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) recopila cada año a partir de las cuentas anuales depositadas por la totalidad del sector. La compañía se ha fijado como objetivo mantener este diferencial de crecimiento durante los próximos cinco años y, para acompañar este plan, ha incorporado a Ana Espárrago y David Devesa a su Consejo Asesor, un órgano de carácter consultivo que no participa en la gestión.

«Crecer por encima del sector durante cinco años más no se consigue haciendo lo mismo un poco mejor. Con Ana y David buscábamos sumar experiencia y criterio, pero también contar con personas que aporten una visión distinta, que cuestionen cuando haga falta y nos ayuden a identificar oportunidades más allá del día a día», señala Fernando Reverte, CEO de Grupo Valmesa.

Ana Espárrago, experiencia en estrategia y transformación empresarial

Ana Espárrago cuenta con más de 15 años de experiencia liderando procesos de expansión, operaciones corporativas y proyectos de transformación empresarial.

Licenciada en ADE y Derecho por ICADE y MBA por IESE, ha desarrollado su trayectoria profesional entre España y Estados Unidos, trabajando en firmas como PwC y BDO y liderando proyectos de estrategia, desarrollo corporativo y diversificación empresarial.

«Me apetecía formar parte de esta nueva etapa, aportando mi experiencia y una visión estratégica desde fuera de la organización. Lo hago con muchas ganas de contribuir a un proyecto que está viviendo un momento de crecimiento y transformación, y espero aportar mi pequeño grano de arena para que Valmesa se convierta en un referente en el panorama nacional», señala Ana Espárrago.

David Devesa, experiencia empresarial y gobierno corporativo

David Devesa es abogado, empresario y consejero, con experiencia en compañías cotizadas y no cotizadas.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por IE, completó su formación en IESE con el Programa de Dirección de Family Office y en IE con el Programa de Consejero.

Tras ejercer como abogado especializado en Derecho mercantil y M&A en PwC, fundó en 2007 Devesa, firma legal especializada en derecho de los negocios para empresas del middle market en España, con oficinas en Madrid, Alicante y Valencia. A lo largo de su trayectoria, ha formado parte de consejos de compañías cotizadas y no cotizadas de carácter familiar en sectores como fintech, inmobiliario, hotelero, construcción y alimentación.

«Doy este paso con la voluntad de contribuir desde mi experiencia como empresario, abogado y consejero, especialmente en ámbitos como la estrategia, el crecimiento y el gobierno corporativo», afirma David Devesa.