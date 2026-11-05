MicroVision y LAKE FUSION Technologies firman acuerdo de colaboración plurianual para sensores lidar IRIS™

MicroVision, Inc. (NASDAQ), líder en soluciones avanzadas de percepción para los sectores industrial, de seguridad y defensa, infraestructuras inteligentes y movilidad automovilística, ha anunciado hoy un acuerdo de colaboración estratégica plurianual con LAKE FUSION Technologies (LFT), una empresa alemana especializada en el desarrollo de sistemas avanzados de fusión de sensores y conciencia situacional.

En virtud del acuerdo, LFT se ha comprometido a adquirir sensores lidar de largo alcance IRIS™ de MicroVision durante 2027 y hasta 2028 para integrarlos en sus sistemas de conciencia situacional Awareness Systems (AS-1), diseñados para mejorar la seguridad y la detección de obstáculos en las operaciones de helicópteros civiles y militares.

El acuerdo plurianual representa otro importante hito comercial tras el anuncio realizado por ambas compañías en junio de 2026 para agilizar la integración de la tecnología lidar IRIS y acelerar la implementación de soluciones avanzadas de conciencia situacional.

Con las pruebas y evaluaciones evolucionando hacia una colaboración estratégica formal, MicroVision y LFT han establecido un marco para desarrollar, certificar, comercializar, suministrar y prestar asistencia a soluciones integradas de conciencia situacional basadas en tecnología lidar.

«Este acuerdo es otra clara demostración de cómo nuestra estrategia está pasando de la validación tecnológica a los compromisos comerciales en nuestro camino hacia la rentabilidad», afirmó Glen DeVos, consejero delegado de MicroVision. «El compromiso de LAKE FUSION Technologies de adquirir sensores IRIS refuerza el valor de nuestra tecnología lidar de largo alcance en entornos exigentes donde la seguridad es fundamental. Juntos, estamos ampliando nuestra tecnología a aplicaciones aéreas, al tiempo que establecemos las bases para nuevas oportunidades en los mercados de defensa, protección y seguridad».

Las soluciones AS-1 de LFT integran dos sensores IRIS de MicroVision, instalados en la parte delantera de un helicóptero, con un avanzado software de fusión de sensores para proporcionar a las tripulaciones alertas tempranas sobre obstáculos y peligros del entorno.

Diseñado para operaciones tanto diurnas como nocturnas, el sistema detecta peligros difíciles de identificar visualmente, incluidos tendidos eléctricos y cables finos, que representan riesgos importantes durante los vuelos a baja altitud.

La solución resulta especialmente relevante para misiones exigentes con helicópteros, como despegues y aterrizajes fuera de aeropuertos establecidos, aterrizajes en espacios reducidos, operaciones de búsqueda y rescate, operaciones de izado y transporte de cargas suspendidas, así como maniobras de vuelo estacionario o a baja velocidad en entornos complejos.

La tecnología lidar IRIS de MicroVision combina un láser de 1550 nm de clase 1, seguro para la vista, con un receptor InGaAs de sensibilidad ultraalta para proporcionar detección de largo alcance de objetos pequeños, oscuros y de baja reflectividad.

Su funcionamiento mediante un láser invisible es compatible con las gafas de visión nocturna, lo que la hace especialmente adecuada para aplicaciones de aviación y defensa que requieren una percepción fiable en condiciones difíciles.

«Al integrar la tecnología lidar IRIS de MicroVision en AS-1, estamos proporcionando capacidades avanzadas de detección de obstáculos a operadores de helicópteros que se enfrentan a algunos de los entornos operativos más complejos», afirmó Christian Meyer, consejero delegado de LAKE FUSION Technologies. «Esta colaboración estratégica nos proporciona un marco para impulsar la solución desde el desarrollo y la certificación del sistema hasta su introducción en el mercado y el soporte a largo plazo de las flotas, con oportunidades para expandirnos hacia aplicaciones adicionales».

La colaboración abarca todo el ciclo de vida del producto, desde la arquitectura del sistema y la creación de prototipos hasta la certificación, comercialización, suministro, soporte a las flotas y futuras generaciones de productos.

Aunque inicialmente se centra en helicópteros y aplicaciones aéreas civiles, las compañías tienen previsto explorar oportunidades adicionales en los mercados de defensa terrestre, protección y seguridad.

«Esta colaboración refuerza nuestro acceso al mercado norteamericano», afirmó Tim Schlegel, consejero delegado y socio director de LAKE FUSION Technologies LLC. «Junto con MicroVision, nuestro objetivo es proporcionar a las tripulaciones de helicópteros alertas más tempranas sobre posibles peligros y una mayor confianza en las misiones comerciales y gubernamentales».

Para obtener más información sobre la tecnología lidar IRIS de MicroVision, visitar https://microvision.com/sensors/iris.

Acerca de LAKE FUSION Technologies

LAKE FUSION Technologies (LFT) desarrolla sistemas avanzados de percepción, conciencia situacional y seguridad para los sectores de aviación, defensa, movilidad autónoma e infraestructuras críticas.

Mediante la combinación de tecnología LiDAR, fusión de sensores, algoritmos deterministas y software para aplicaciones críticas de seguridad, LFT transforma datos complejos del entorno en información práctica sobre la situación, ayudando a los operadores y sistemas autónomos a tomar mejores decisiones en condiciones exigentes del mundo real.

Para obtener más información, visitar https://lf-t.net/.

Acerca de MicroVision

MicroVision está definiendo la próxima generación de soluciones de percepción basadas en tecnología lidar para los mercados industrial, de seguridad y defensa y de automoción.

A medida que el sector avanza más allá de las pruebas de concepto hacia la generación de valor, la implementación y la comercialización, MicroVision ofrece soluciones integradas de hardware y software diseñadas para proporcionar un rendimiento eficaz en condiciones reales, fiabilidad de nivel automovilístico y escalabilidad económica.

Con centros de ingeniería en Estados Unidos y Alemania, MicroVision lidera el sector por la profundidad y amplitud de su cartera, que incluye soluciones lidar de corto y largo alcance, sensores de estado sólido con diferentes longitudes de onda, arquitecturas avanzadas de sensores, ingeniería de diseño orientada a los costes y soluciones de software abierto.

Para obtener más información, visitar www.microvision.com, www.facebook.com/microvisioninc y https://www.linkedin.com/company/microvision/.