AR Racking implementa un sistema de almacenaje mixto en la delegación de TransNatur en Álava

La compañía AR Racking ha finalizado la instalación de un nuevo sistema de almacenaje en la delegación de TransNatur situada en la provincia de Álava. El proyecto ha sido diseñado para equipar un centro logístico que dispone de una superficie en planta de 8.050 metros cuadrados, facilitando a la transitaria la expansión de sus servicios de consolidación y transporte para diversos clientes corporativos, entre los que figura AR Shelving, firma integrada en el Grupo Arania.

Para maximizar la capacidad y la rentabilidad del espacio, la ingeniería técnica ha optado por un layout logístico que combina Estanterías de Pasillo Estrecho para Palets (VNA) con una zona específica de Estanterías Cantilever. Esta configuración permite reducir la anchura de las calles de tránsito, optimizando la capacidad volumétrica y manteniendo el acceso individual a cada una de las referencias almacenadas. Adicionalmente, el diseño contempla espacios dedicados a la preparación de pedidos y al cross-docking para acelerar los flujos de distribución nacional.

La infraestructura cuenta con una capacidad total de 6.615 posiciones para europaletas estándar y 1.032 ubicaciones destinadas a palets especiales con medidas de 600 x 2.100 milímetros. Para gestionar estos formatos extralargos, se han instalado alineaciones de doble bastidor con rejillas metálicas tipo tramex que garantizan la estabilidad de la mercancía. Por su parte, el sistema de estanterías cantilever se distribuye en 36 niveles de carga, adaptados para acoger perfiles de gran longitud y volumen con alturas que alcanzan los 10 metros.

El desarrollo del proyecto se ha completado en un periodo de cinco semanas. Tras la confirmación del acuerdo, el suministro de los materiales se llevó a cabo en dos semanas, mientras que las labores de instalación finalizaron en tres semanas adicionales. Esta celeridad permite que el almacén se encuentre ya plenamente operativo para atender la demanda de sus clientes.

Respecto a la operatividad del nuevo centro, Jonatan Posse, responsable en TransNatur, ha declarado: «La puesta en marcha de esta nueva delegación exigía una instalación capaz de responder a distintos formatos de carga y evolucionar junto con las necesidades de las empresas a las que prestamos servicio. La solución de AR Racking nos aporta capacidad, acceso directo y flexibilidad para desarrollar una operativa más eficiente desde Vitoria».

Por parte del fabricante, Mikel Bilbao, técnico comercial de AR Racking para la zona norte, ha señalado: «El gran reto técnico era integrar y resolver el almacenaje de palets con formatos muy diferentes, especialmente los de 600 x 2.100 milímetros. Por eso, optamos por una configuración específica de Estanterías de Pasillo Estrecho para Palets (VNA), garantizando un acceso individual y directo a cada palet sin comprometer la seguridad estructural». La infraestructura ha sido proyectada bajo un enfoque modular, lo que permitirá realizar adaptaciones ante futuros cambios en los requerimientos operativos de TransNatur.