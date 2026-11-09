CEACOP celebra 30 años de impulso a las empresas andaluzas y reclama más inversión en obra pública

CEACOP, asociación que representa a las pymes andaluzas del sector de la construcción y la consultoría, ha celebrado en Sevilla su trigésimo aniversario junto a casi 300 invitados, entre los que se encontraban los líderes regionales del sector, profesionales procedentes del mundo empresarial, autoridades de todas las administraciones y representantes de la sociedad civil.

Carlos López, presidente de CEACOP, hizo un recorrido por los 30 años de historia de la asociación y puso en valor uno de sus principales logros: haber conseguido que las empresas andaluzas pasen de ocupar un papel secundario en la obra pública, con apenas un 10 % de las adjudicaciones en los años noventa, a asumir actualmente cerca del 60 % de las obras que se ejecutan en Andalucía.

En este sentido, destacó la confianza que la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y las diputaciones depositan en las empresas de la región, al tiempo que reivindicó una mayor participación en las obras promovidas por la Administración central, que actualmente solo les adjudica el 30 % de los contratos.

Durante su intervención, pidió más inversión para acometer las nuevas infraestructuras que la comunidad autónoma necesita, al tiempo que puso el acento en la importancia del mantenimiento de las obras. «Conservar sale más barato que arreglar. Las infraestructuras no son un gasto; son una inversión».

López aprovechó el marco para reivindicar soluciones a los problemas del sector, entre ellos, una nueva Ley de Contratos que permita una revisión de precios automática y ajustada a los costos del mercado, tan fluctuantes como consecuencia de los últimos conflictos bélicos. «Han aumentado el coste de la energía, de los derivados del petróleo o de las materias primas en general. Todo ello está provocando un aumento extraordinario, incontrolable y sostenido en el tiempo del importe de los materiales que se utilizan en construcción, que están asumiendo las empresas. Requerimos seguridad jurídica y equilibrio económico». Asimismo, pidió un plan de inversiones que no dependa de fondos europeos ni de emergencias, y que cuantificó en torno a los 5.000 millones de euros anuales, destinando una parte fija y constante a mantenimiento y seguridad.

Respaldo de la Junta al sector

A continuación, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Sostenible, Ramón Fernández-Pacheco, reconoció el esfuerzo del tejido empresarial andaluz para generar estabilidad y desarrollo económico en Andalucía. Se comprometió a ejecutar más y mejores infraestructuras hídricas para garantizar el agua, poniendo el acento en su conservación. También, puso en valor la buena comunicación con el sector, lo que le permite a la administración tomar mejores decisiones para garantizar la seguridad de las infraestructuras y su desarrollo.

Por su parte, el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, destacó las buenas cifras de inversión en obra pública en el último año, en torno a los 4.500 millones de euros. Su objetivo es mantener en su consejería el ritmo inversor para el próximo año, «mediante la planificación, la preparación de proyectos y licitar correctamente». Puso de relieve la fortaleza del sector andaluz de la construcción y la necesidad de las empresas para que lleven a cabo los proyectos que la comunidad necesita.

El acto lo cerró Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP a nivel nacional, quien recogió las reivindicaciones de CEACOP y se mostró comprometido con las exigencias del sector. Durante su intervención anunció un plan de infraestructuras en caso de que su partido gobierne, dotado con más de 300.000 millones de euros en 15 años, movilizando en torno a 20.000 millones de euros anuales.

Al mismo tiempo, solicitó colaboración al sector privado para construir un millón de viviendas que necesitará España para el año 2028. «Tenemos un enorme reto y la administración sola es incapaz, tenemos que ir de la mano de las empresas».

Durante el transcurso del acto hubo un espacio para el recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Urda y de Adamuz.