OK Mobility nombra CEO a Joaquim Monclús para liderar la ejecución de su plan estratégico OK Forward

El Consejo de Administración de OK Mobility ha aprobado por unanimidad, en su última reunión, el nombramiento de Joaquim Monclús como Chief Executive Officer (CEO) y consejero delegado de la compañía. Othman Ktiri, fundador del grupo, se consolida como presidente ejecutivo y mantiene el liderazgo de la estrategia y del desarrollo futuro de la compañía.

La decisión distribuye las responsabilidades entre la presidencia ejecutiva, que concentra la visión estratégica y las grandes decisiones del grupo, y el CEO, responsable de la gestión del negocio. Con ella, el grupo culmina la evolución de su modelo de gestión y de gobierno corporativo, un nuevo paso en el proceso de profesionalización de la compañía, con el objetivo de reforzar la coordinación de sus distintas áreas de negocio, agilizar la toma de decisiones y garantizar la ejecución de sus prioridades estratégicas.

Othman Ktiri, fundador y presidente ejecutivo de OK Mobility, ha señalado que «el nombramiento de Joaquim marca un hito importante en la evolución de OK Mobility. La compañía ha alcanzado una dimensión que requiere un modelo de gobierno estructurado con responsabilidades claramente definidas y un CEO dedicado plenamente a la gestión del negocio, lo que me permite concentrarme en la estrategia y en las decisiones que marcarán el futuro del grupo».

Desde la presidencia ejecutiva, Othman Ktiri seguirá liderando la estrategia a largo plazo, la asignación de capital, las grandes decisiones corporativas y la relación con el Consejo, los inversores, así como las alianzas con socios industriales y fabricantes de vehículos. «Sigo al frente del proyecto que fundé hace más de veinte años, con la misma ambición y con una estructura más preparada para hacerla realidad. Trabajaré de forma muy estrecha con Joaquim para seguir construyendo una compañía más sólida y rentable», ha añadido.

Joaquim Monclús, que se incorporó a OK Mobility en 2018 como Chief Financial Officer y hasta ahora ocupaba el cargo de Chief Corporate Officer, asume la gestión del conjunto de la actividad: las operaciones, las áreas comerciales y corporativas, los resultados y la coordinación del Comité de Dirección. Reportará al presidente ejecutivo y al Consejo de Administración.

El nombramiento llega después de que OK Mobility haya completado este año su refinanciación de unos 300 millones de euros con el apoyo unánime de todo su pool bancario, una financiación adicional de 130 millones de euros estructurada mediante un «Asset-Backed Loan» y más recientemente la entrada de un Family Office a través de un préstamo convertible de hasta 10 millones de euros.

Por su parte, Joaquim Monclús, CEO de OK Mobility, ha afirmado: «Asumo esta nueva responsabilidad con sentido del deber y con la determinación de seguir construyendo, junto a todo nuestro equipo, una compañía cada vez más competitiva, eficiente y orientada al cliente. Contamos con una marca sólida, un equipo comprometido y unas prioridades claras: rentabilidad, solidez financiera, eficiencia operativa y un servicio excelente a nuestros clientes. Las abordaremos con rigor y disciplina, de la mano de Othman y de todas las personas que forman OK Mobility».