Opti Digital lanza NEXA, una capa de inteligencia basada en IA

Opti Digital, la empresa líder en AdTech especializada en la optimización de ingresos para publishers, anuncia hoy el lanzamiento de NEXA, su capa de inteligencia basada en IA, diseñada para conectar señales de toda la plataforma de Opti Digital y ayudar a los equipos de los editores a tomar decisiones más rápidas y mejor informadas.

Los equipos de los editores trabajan a diario con datos de ingresos, señales de bidders, cambios en el inventario, variaciones del tráfico, alertas y dashboards. La oportunidad está en conectar estas señales con la suficiente rapidez para entender qué ha cambiado, qué está impulsando el rendimiento, qué requiere atención y dónde deben centrarse los equipos.

Al agilizar la forma en que los equipos investigan los cambios de rendimiento, NEXA está diseñada para ayudarles a pasar más rápidamente de una señal a una decisión informada.

La primera funcionalidad de NEXA disponible para clientes, NEXA AI Assistant, incorpora el análisis conversacional a los flujos de trabajo de monetización de los editores.

Conectar los puntos en monetización

A través de NEXA AI Assistant, los usuarios pueden formular preguntas sobre el rendimiento de la monetización en lenguaje natural, explorar variaciones y tendencias de ingresos, investigar posibles causas raíz y recibir recomendaciones sobre los siguientes pasos a partir de las señales disponibles en la plataforma.

«Los equipos de los editores ya tienen acceso a una cantidad considerable de información. La verdadera oportunidad está en ayudarles a conectarla y entender qué es lo que importa en cada momento», afirma Sébastien Moutte, cofundador y CSO de Opti Digital. «NEXA reúne esas señales para que los equipos puedan investigar el rendimiento, entender qué está impulsando los cambios y avanzar hacia la siguiente mejor acción de forma más rápida y con mayor confianza».

NEXA está diseñada para reforzar la experiencia y el conocimiento de los equipos de los editores. Al conectar la información relacionada con el rendimiento de la monetización, la capa de inteligencia les ayuda a investigar y analizar el rendimiento de forma más eficiente, manteniendo su experiencia y criterio en el centro de la toma de decisiones.

De las preguntas a la siguiente mejor acción

NEXA AI Assistant acompaña a los equipos de los editores en tres etapas clave del análisis y la toma de decisiones:

Investigar el rendimiento , formulando preguntas en lenguaje natural y explorando tendencias y posibles factores que influyen en los resultados.

Entender qué ha cambiado y por qué , mediante la detección de tendencias y el análisis de causas raíz.

Saber cuál es el siguiente paso, mediante recomendaciones, acciones sugeridas y la capacidad de priorizar en función del impacto en los ingresos.

Esto ofrece a los equipos una forma más directa de explorar el rendimiento y pasar de una pregunta inicial a una comprensión más clara de los factores que están influyendo en los resultados.

La próxima evolución de NEXA incorporará capacidades de alertas proactivas a través de NEXA Alerting Agent. Permitirá a los editores definir qué es relevante para ellos, crear reglas de monitorización con IA, detectar anomalías e identificar cambios importantes de rendimiento que posteriormente podrán investigarse con NEXA.

Esta evolución ampliará NEXA desde el análisis conversacional hacia la monitorización proactiva, ayudando a los equipos de los editores a identificar cambios relevantes en el rendimiento e investigarlos de forma más eficiente.

Un nuevo paso en la visión de plataforma de Opti Digital

El lanzamiento de NEXA representa un nuevo paso en la estrategia de plataforma de Opti Digital.

Tras el lanzamiento de Insights Hub, que amplió la oferta de Opti Digital hacia el análisis de insights, el soporte a la toma de decisiones y la inteligencia sobre ingresos publicitarios, NEXA incorpora inteligencia basada en IA a la forma en que los equipos de los editores investigan el rendimiento y determinan dónde centrar sus esfuerzos.

En conjunto, estos desarrollos reflejan la visión de Opti Digital para la monetización de los editores: combinar inteligencia conectada, tecnología avanzada y experiencia humana para ayudar a los equipos a gestionar la complejidad y tomar decisiones mejor informadas.

«Opti Digital siempre se ha centrado en dominar la complejidad de la monetización a través de la precisión, el control y la tecnología», afirma Magali Quentel-Reme, CEO de Opti Digital. «NEXA lleva esta filosofía a la era de la IA. Al ayudar a los equipos a conectar señales, priorizar lo que importa y entender cuál debe ser el siguiente paso, ofrecemos a los editores una forma más clara de convertir la información en decisiones de monetización tomadas con confianza».

Sobre Opti Digital

Opti Digital es una empresa líder en AdTech que ayuda a los publishers digitales a maximizar sus ingresos y conecta a las marcas con audiencias prémium. A través de su suite de monetización, su fast wrapper, su demanda propietaria y sus analíticas avanzadas, Opti Digital permite a los publishers optimizar el rendimiento publicitario mientras ofrece campañas de alto impacto para las marcas.

Más de 10.000 sitios web y aplicaciones en todo el mundo, incluyendo publishers como Euronews, Vocento, el Plural, The Objective y Forbes, confían en Opti Digital para impulsar resultados medibles y un crecimiento sostenible.