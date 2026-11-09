WA4STEAM presenta su primera Memoria de Impacto con un retorno socioeconómico superior a los 12 millones de euros

WA4STEAM (Women Angels for STEAM), la asociación internacional de mujeres business angels que impulsa el emprendimiento femenino en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM), ha presentado su primera Memoria de Impacto titulada «El poder regenerativo de una red». El informe, pionero en su ámbito al aplicar la metodología internacional de Retorno Social de la Inversión (SROI) junto a un proceso de escucha con más de 90 entrevistas y encuestas a actores del ecosistema, cuantifica por primera vez el valor real generado por la entidad desde su creación: 12.034.414 euros de impacto socioeconómico consolidado.

La principal conclusión del estudio es el efecto multiplicador de su modelo de smart capital: por cada euro invertido directamente por las socias de WA4STEAM en startups en fases tempranas (3,78 millones de euros en 2026), la red genera 3,2 euros de valor socioeconómico para las emprendedoras, las propias inversoras y el ecosistema de innovación.

El informe parte de una anomalía estructural del mercado: aunque la evidencia internacional demuestra que los equipos fundadores con mujeres generan 2,5 veces más ingresos por cada unidad de capital recibido y presentan menores tasas de fracaso, las startups lideradas por mujeres apenas captan el 1 % del capital total disponible.

«El desequilibrio que deja a las mujeres fuera de los centros de decisión tecnológica y financiera no es solo una cuestión de equidad; es una profunda ineficiencia sistémica que deja fuera ciencia, talento y soluciones vitales para el futuro», señala Patricia Acosta Soler, socia y líder del grupo de trabajo de impacto de WA4STEAM. «Con esta primera Memoria de Impacto pasamos de contar nuestra actividad a medir con rigor qué transformaciones generamos. Los datos demuestran que cuando las mujeres invierten en mujeres, el retorno económico, innovador y humano se multiplica».

Desde su fundación en 2018 por 34 mujeres bajo el liderazgo de su presidenta de honor, Regina Llopis, WA4STEAM ha multiplicado por cinco su base asociativa hasta alcanzar las 170 socias activas en 9 países a comienzos de 2026. En total, más de 275 mujeres se han formado como inversoras tecnológicas dentro de la red, y más del 80 % afirma haber desarrollado competencias clave para liderar operaciones de inversión y entrar en consejos de administración.

El modelo de impacto desglosa los 12,03 millones de euros en tres grandes grupos. En primer lugar, las emprendedoras y startups STEAM reciben 6,23 millones de euros (51,8 % del impacto), sumando a la inversión directa (3,78 M€) un retorno social inducido en I+D de 1,13 millones de euros y un «efecto sello» valorado en cerca de 1 millón de euros. En segundo lugar, las socias obtienen 3,81 millones de euros (31,6 % del impacto), con una rentabilidad neta positiva de 2,24 millones de euros y más de 1 millón de euros en profesionalización inversora. Finalmente, el ecosistema de innovación y sociedad recibe 2,00 millones de euros (16,6 % del impacto).

Con esta primera memoria, la asociación, presidida desde este año por Eli Abad, abre una nueva etapa de crecimiento hacia un modelo de ScaleUp. «Nuestro reto ahora es escalar este impacto: atraer más oportunidades de inversión en ciencia y tecnología, crear un Consejo Asesor y seguir ampliando nuestra incidencia institucional para que ninguna gran innovación liderada por mujeres se quede atrás por falta de capital», concluye Eli Abad, presidenta de WA4STEAM.

Enlace a la Memoria de Impacto completa: https://wa4steam.com/wp-content/uploads/2026/10/WA4STEAM-MEMORIA-DE-IMPACTO_vdef.pdf