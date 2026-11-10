CEDEC analiza las claves para gestionar con éxito el relevo generacional en pymes y empresas familiares

CEDEC, Consultoría de Organización Estratégica líder en Europa en gestión, dirección y organización especializada en empresas familiares y pymes, ha lanzado la campaña ‘4+1 claves para gestionar con éxito el relevo generacional en tu empresa’, una iniciativa dirigida a empresarios que quieren preparar con tiempo la continuidad de su empresa y abordar uno de los procesos más complejos en la vida de una organización familiar.

La campaña parte de una realidad habitual en muchas empresas familiares: el relevo generacional no consiste únicamente en elegir a un sucesor o transferir responsabilidades. Supone conciliar las necesidades de la empresa, las expectativas de la familia y los objetivos personales del empresario, evitando que las tensiones propias de este proceso interfieran en la estabilidad y el futuro del negocio.

Según plantea la consultoría en la guía, la sucesión debe abordarse como un proceso progresivo y planificado, no como una decisión puntual. Anticiparse permite preparar a la siguiente generación, establecer criterios objetivos, transferir responsabilidades de forma gradual y construir los consensos necesarios para preservar tanto la continuidad empresarial como las relaciones familiares.

La primera clave se centra en ordenar antes de actuar. Se destaca el valor del protocolo familiar como instrumento para establecer reglas claras sobre cuestiones como la toma de decisiones, la incorporación de familiares a la empresa, la participación accionarial o la propia sucesión del liderazgo. Su eficacia, sin embargo, depende de que sea un documento consensuado, revisable y utilizado activamente por la familia empresaria.

La segunda clave aborda la planificación de la transición. Definir objetivos, etapas, responsabilidades, plazos y mecanismos de comunicación ayuda a reducir la incertidumbre y evita que aparezcan espacios vacíos de liderazgo. CEDEC recomienda iniciar esta planificación con suficiente antelación —idealmente, al menos cinco años antes— para poder acompañar y preparar adecuadamente el proceso.

La tercera clave pone el foco en la selección y preparación del sucesor. La consultora subraya la importancia de utilizar criterios profesionales y objetivos que tengan en cuenta sus competencias, experiencia, capacidad de liderazgo, compromiso con la empresa y visión estratégica. Junto a la elección, resulta esencial desarrollar un proceso progresivo de formación, experiencia y acompañamiento que permita al futuro líder ganarse su legitimidad ante la organización.

La cuarta clave se refiere a la transición efectiva del liderazgo. El relevo debe contemplar un calendario progresivo de transferencia de funciones, una definición clara de responsabilidades y mecanismos de seguimiento que permitan consolidar al nuevo líder. Además, la sucesión representa una oportunidad para revisar procesos, profesionalizar la gestión e impulsar una nueva etapa de mejora para la empresa.

La guía incorpora finalmente una clave adicional: el propio empresario. CEDEC considera que preparar la sucesión también implica reflexionar sobre qué papel quiere asumir quien ha dirigido hasta ese momento la empresa, cuáles son sus objetivos personales y cómo desea que continúe el proyecto que ha construido.

Con esta iniciativa, CEDEC invita a los empresarios de pymes y empresas familiares a entender el relevo generacional como una decisión estratégica que debe prepararse con tiempo, criterio y visión de futuro. Porque asegurar la sucesión no consiste únicamente en determinar quién continuará al frente: también supone conseguir que la empresa esté preparada para continuar y que el empresario pueda decidir cómo quiere afrontar su propia siguiente etapa.

La guía ‘4+1 claves para gestionar con éxito el relevo generacional en tu empresa’ puede descargarse gratuitamente en: https://comunicaciones.cedec-group.com/relevo-generacional-2026/

Sobre CEDEC

CEDEC, Consultoría de Organización Estratégica líder en Europa en gestión, dirección y organización de empresas, acumula más de 60 años de experiencia acompañando a pymes y empresas familiares en su crecimiento sostenible. Su misión es ayudar a los empresarios a profesionalizar la gestión de sus empresas, mejorar la rentabilidad y equilibrar su vida profesional y personal.

Con oficinas en Madrid y Barcelona, CEDEC está presente en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Italia y Portugal, y cuenta con un equipo de más de 300 profesionales, 150 de ellos en España. Desde su fundación, ha participado en proyectos de más de 46.000 empresas, más de 13.000 en España, y es miembro de la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC).