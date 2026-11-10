La exposición ‘Ecos de la Naturaleza’ de Mou Atencia podrá visitarse en Marbella hasta el 30 de noviembre

La naturaleza convertida en materia y emoción

Los paisajes naturales y la observación del entorno son las principales fuentes de inspiración para Atencia, que emplea acrílicos y técnicas matéricas para construir superficies con relieves, craquelados y transiciones de color. La luz proyecta sombras sobre los volúmenes y transforma cada obra según el punto desde el que se contempla.

En esta colección de lienzos, el mar cobra especial protagonismo: su movimiento y profundidad se traducen en formas, volúmenes y degradados cromáticos. «Mi intención es que quien contemple una obra no vea únicamente un paisaje, sino que pueda sentir algo propio», explica la artista.

Una sensibilidad que nació junto al mar

Criada en Pedregalejo, Mou Atencia recuerda su infancia con largos paseos por la playa recogiendo conchas, observando las formas de la arena bajo el agua y deteniéndose en las texturas de las rocas. Aquellos pequeños descubrimientos alimentaron su sensibilidad hacia los detalles y las superficies naturales.

A esa memoria se suma el recuerdo de los mosaicos de piedra de inspiración romana que realizaba su padre: una sensibilidad temprana hacia las texturas y las pequeñas irregularidades que hoy encuentra continuidad en su pintura.

Una acogida que impulsa su trayectoria

La exposición ha contado con una notable asistencia de público y varias obras han sido vendidas desde su inauguración, una acogida especialmente significativa en el impulso de esta primera muestra individual.

La artista desea agradecer a la Sociedad Recreativa Casino de Marbella la oportunidad de exponer su obra y el apoyo recibido para la organización del evento, así como a Carlos Díaz Ballesta por su magnífica presentación durante la inauguración.

Últimos días para visitarla

La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de 2026, ofreciendo a residentes y visitantes la posibilidad de conocer una obra en la que el paisaje, las texturas y la memoria personal dialogan.

website: www. mouatencia.com

Instagram: mouatencia.art