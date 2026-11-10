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Temu y CEAJE se unen para apoyar a la próxima generación de empresarios españoles

El acuerdo combina la experiencia de Temu en comercio electrónico y la red nacional de CEAJE para ayudar a los jóvenes empresarios españoles a digitalizar sus negocios, desarrollar sus ventas por internet y crecer en mercados internacionales

Temu y CEAJE se unen para apoyar a la próxima generación de empresarios españoles
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Temu, la plataforma global de comercio electrónico, y la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) han anunciado hoy la firma de un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) para apoyar a los jóvenes empresarios españoles e impulsar el crecimiento de sus negocios a través del comercio electrónico y la internacionalización.

Con este acuerdo, Temu y CEAJE colaborarán en acciones de formación e intercambio de información, así como en iniciativas prácticas para ayudar a los jóvenes empresarios y a las empresas emergentes a reforzar sus capacidades digitales, desarrollar sus ventas por internet y explorar oportunidades para llegar a clientes fuera de España.

La colaboración se desarrollará a través de la red de asociaciones regionales y provinciales de CEAJE, lo que permitirá a Temu conectar con jóvenes empresarios de toda España. La iniciativa se apoyará en los programas de formación, mentoría y apoyo al emprendimiento que CEAJE ya tiene en marcha y permitirá a Temu aportar conocimientos prácticos y experiencia en digitalización, comercio electrónico e internacionalización.

«Los jóvenes empresarios buscan cada vez más fórmulas prácticas para reforzar sus capacidades digitales, impulsar sus negocios en internet y llegar a clientes de otros mercados», ha señalado Antonio Magraner Balaguer, presidente de CEAJE. «A través de este acuerdo con Temu, queremos facilitar a las empresas de la red de CEAJE el acceso a conocimientos útiles, formación y nuevas oportunidades en el comercio electrónico para ayudarlas a competir y crecer en una economía cada vez más digital».

Desde su lanzamiento en España en marzo de 2023, Temu ha ampliado sus contactos con empresas locales y organizaciones sectoriales. Durante el primer semestre de 2026, la compañía mantuvo más de 100 reuniones en Europa con organizaciones de pymes, asociaciones empresariales y otros agentes del sector para conocer mejor las necesidades concretas de las pequeñas empresas y cómo puede la plataforma apoyarlas de forma más eficaz.

Estos encuentros pusieron de relieve tres obstáculos recurrentes para las pymes que buscan crecer en internet: la complejidad, los costes y la dificultad para conectar con los clientes. A través de su Programa de Vendedores Locales y de sus acuerdos con organizaciones como CEAJE, Temu trabaja para hacer frente a estas barreras facilitando el acceso al comercio electrónico, compartiendo conocimientos prácticos y ayudando a las empresas a conectar con clientes en España y otros mercados.

«CEAJE conoce bien las aspiraciones y las necesidades concretas de los jóvenes empresarios de toda España», ha afirmado un portavoz de Temu. «Al combinar la red de CEAJE con la experiencia de Temu en comercio electrónico y su presencia en distintos mercados, esperamos ayudar a más empresas españolas a desarrollar su presencia en internet, conectar con nuevos clientes y avanzar hacia un crecimiento sostenible en toda Europa».

Esta colaboración también se apoya en la experiencia de las empresas españolas que ya venden a través de Temu. Según el Estudio de Pequeñas Empresas de Temu 2026, aproximadamente el 50 % de los vendedores españoles encuestados recibió su primer pedido entre uno y tres días después de poner sus productos a la venta en la plataforma. Más de la mitad (52 %) afirmó haber ampliado algún aspecto de su negocio desde su incorporación a Temu, como su catálogo de productos, su capacidad de almacenamiento o su plantilla. Además, una cuarta parte ya se había expandido a nuevos mercados y vendía tanto a clientes nacionales como internacionales a través de Temu. Este porcentaje se elevaba a casi el 60 % al incluir también a quienes estaban en proceso de expansión o tenían previsto hacerlo.

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