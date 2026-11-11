  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Expo Asian Food 2026 abre sus puertas en Madrid con cerca de 60 empresas internacionales de cinco países

Madrid Arena acoge del 11 al 13 de noviembre la Feria Europea del Sector de la Restauración, que reúne a empresas, marcas y profesionales en torno a la innovación, las franquicias, la digitalización y las oportunidades de negocio en la hostelería

Expo Asian Food 2026 abre sus puertas en Madrid con cerca de 60 empresas internacionales de cinco países
Archivado en: Notas de Prensa

Expo Asian Food 2026 (EXPOAF), la Feria Europea del Sector de la Restauración, abre hoy sus puertas en Madrid Arena con la participación de cerca de 60 empresas y expositores procedentes de España, China, Italia, Países Bajos y Portugal.

El encuentro, que se desarrollará hasta el próximo 13 de noviembre, reúne a empresas, propietarios y gestores de restaurantes, cadenas de restauración, distribuidores, proveedores y profesionales de diferentes ámbitos de la hostelería, con el objetivo de favorecer el intercambio comercial, presentar nuevas soluciones para la industria y generar oportunidades de colaboración empresarial.

Entre las marcas y empresas participantes figuran Mibee Good Life, A1 Publicidad, Mahou, Estrella Galicia, Costco Spain, Carrefour Express, BYD Harmony Auto, HONGQI by Kngloo España, L’OR Café, Huilong Internacional y Bodegas, entre otras. La oferta expositiva comprende sectores como el suministro alimentario, las bebidas, el equipamiento profesional, los envases y consumibles, el diseño y la decoración de establecimientos, la digitalización, los servicios de pago y las franquicias.

Innovación, digitalización e internacionalización, entre los ejes del encuentro
La programación de Expo Asian Food 2026 incluye mesas redondas, presentaciones empresariales y encuentros profesionales dedicados a analizar los principales retos y oportunidades de la restauración.

Entre los asuntos previstos destacan la transformación del sector, la digitalización y la gestión inteligente de restaurantes, el desarrollo de cadenas y franquicias, el marketing gastronómico y la captación de clientes, así como la internacionalización de empresas chinas en el mercado europeo.

Asimismo, el programa abordará la colaboración entre proveedores y operadores de restauración y la optimización de costes, cuestiones fundamentales para el desarrollo y la competitividad de los negocios hosteleros.

Un espacio de conexión empresarial entre España y China
La feria incorpora una dimensión internacional que busca favorecer el acercamiento entre empresas españolas y chinas y facilitar nuevas oportunidades de negocio y colaboración en el mercado europeo.

En este contexto, la organización ha invitado a representantes de la Embajada de la República Popular China en España y del Ayuntamiento de Madrid. Entre ellos figuran el Embajador de China en España, Excmo. Sr. Yao Jing; el Jefe de la Sección de Asuntos Consulares y de la Comunidad China de la Embajada, Sr. Chen Zhaoguo; la Secretaria de la Embajada, Sra. Bao Xinyun; y el Presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y Concejal Presidente del Distrito de Moncloa-Aravaca, Sr. Francisco de Borja Fanjul Fernández-Pita.

Tres jornadas de actividad profesional
Expo Asian Food 2026 se celebra durante tres jornadas en Madrid Arena, con un horario de 10:00 a 18:00 horas los días 11 y 12 de noviembre, y de 10:00 a 16:30 horas el día 13.

Además de la actividad expositiva y el programa profesional, el encuentro ofrece a los medios de comunicación la posibilidad de realizar entrevistas con representantes institucionales, empresarios, responsables de asociaciones y profesionales participantes, previa coordinación con la organización. Todos los expositores estarán disponibles para atender las solicitudes de entrevistas.

Con esta iniciativa, Expo Asian Food 2026 aspira a consolidarse como un espacio de encuentro para empresas y profesionales de la restauración, impulsando el intercambio de experiencias, la presentación de soluciones y la generación de nuevas oportunidades comerciales en el ámbito nacional e internacional.

Información del evento

Evento: Expo Asian Food 2026 – Expo Internacional de Restauración y Gastronomía (Asiática) en España 2026

Fechas: 11, 12 y 13 de noviembre de 2026.

Lugar: Madrid Arena, Avenida de Portugal, s/n, 28011 Madrid.

Organizador: Asociación Hispano-China para Intercambios y Desarrollos

Entidad ejecutiva: Mibee Good Life SL, A1 Publicidad SL

Entidad colaboradora: Grupo Lucrea SL

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]