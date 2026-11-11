Lummiville se incorpora al universo de IMC Toys con una propuesta de juego interactivo

Hay algo mágico en ver cómo un personaje deja de ser una figura para convertirse en un compañero de aventuras. IMC Toys presenta Lummiville, una nueva mascota interactiva que, al colocar la figura de Lumi en su casa, cobra vida ante los ojos de los niños mediante un sorprendente efecto holográfico.

Pensada para niños y niñas de 6 a 8 años, Lummiville convierte una pequeña casa en el hogar de una mascota muy especial. Lumi aparece, se mueve, expresa sus emociones y responde a los cuidados que recibe, combinando la sorpresa de la tecnología con la cercanía del juego físico y la imaginación.

Lumi cobra vida… y necesita un amigo

La aventura no termina al verla aparecer. Lumi tiene personalidad, emociones y necesidades propias: hay que alimentarla, ayudarla a descansar, jugar con ella y acompañarla en su día a día. Cada gesto abre una oportunidad para descubrir algo nuevo de esta pequeña compañera.

Más de 100 interacciones para seguir descubriendo

Con más de 100 sonidos e interacciones, Lumi reacciona a las acciones de los niños, expresa cómo se siente y celebra sus logros. Si necesita algo, lo hace saber para que sus pequeños cuidadores descubran cómo ayudarla. Así, lo que comienza con la sorpresa de verla cobrar vida se convierte en una experiencia de juego continuada, con rutinas, historias y descubrimientos.

Una casa llena de aventuras

El mundo de Lumi tiene cuatro habitaciones —dormitorio, baño, salón y cocina—, cada una con actividades y minijuegos. A medida que juegan, los niños completan tareas, consiguen trofeos y desbloquean seis eventos especiales que añaden nuevas sorpresas a la experiencia.

«Queríamos crear una experiencia capaz de sorprender desde el primer instante. Ver cómo Lumi cobra vida despierta la curiosidad, pero lo realmente especial es todo lo que viene después: cuidarla, jugar con ella y descubrir su personalidad», señala Olga Comes, Marketing Manager Iberia de IMC Toys.