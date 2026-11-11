Suchard da la bienvenida a la Navidad con historias vecinales y la participación de Fernando Tejero

Llega la época más mágica del año y, con ella, una de las tradiciones más arraigadas en los hogares españoles: el esperado anuncio de Suchard. Esa chispa indica que la Navidad ya está presente. Tras emocionar el año pasado a los espectadores, este año la icónica marca de turrones da un paso más y une dos mundos: las queridas marionetas de la pasada campaña vuelven a escena, esta vez junto a personas reales, en un universo visual renovado dentro del edificio protagonista.

De historias individuales a una gran comunidad de vecinos

Si las pasadas Navidades la marca mostraba una sucesión de maneras individuales de vivir las fiestas, la campaña de 2026 evoluciona para albergar todos esos rituales bajo un mismo techo: la comunidad de vecinos de Suchard.

La nueva campaña de Navidad arranca desde un edificio de los de toda la vida, un espacio que refleja la diversidad de las celebraciones navideñas actuales. Con su portal, su escalera y sus buzones, este edificio alberga a vecinos con realidades muy distintas: desde quienes montan el árbol a principios de noviembre hasta los que lo dejan para el final, pasando por familias tradicionales, nuevos encuentros en Nochebuena y aquellos que vuelven a casa o han elegido un nuevo hogar. Puertas diferentes y vidas diferentes que comparten un mismo rellano, mostrando que no hay una única forma de vivir la Navidad, sino muchas historias diversas.

Para capturar esta pluralidad, la marca ha apostado por un formato novedoso, sustituyendo el tradicional spot único por tres piezas independientes, cada una centrada en una historia y un producto distinto, pero todos conviviendo en el mismo edificio. Estas historias están conectadas por dos elementos clave: el inconfundible y clásico jingle de Suchard, que actúa como hilo conductor anunciando la llegada de las fiestas, y la figura entrañable del portero del edificio, alguien que conoce y conecta a todos los vecinos, interpretado por el popular Fernando Tejero, uno de los actores más queridos de la comedia española, que se convierte en la figura estrella y sorpresa de la campaña, aportando su cercanía y su humor tan reconocibles.

Los nuevos spots permiten presenciar diferentes celebraciones que coexisten estructuradas en tres capítulos. Todo ello se enmarca bajo su lema tradicional que invita a la unión: «Sigamos compartiendo el sabor de la Navidad«.

Suchard apuesta por unas Navidades compartidas. Porque no hay una sola forma de celebrar. Diferentes formas de amar y de vivir, pero unidas por el mismo sabor.

En palabras de Cecilia Rosi, Brand Manager de Suchard: «Este año hemos querido mostrar que no hay una sola forma de vivir la Navidad, sino muchas. Puertas diferentes y realidades distintas que comparten un mismo rellano, todas ellas conectadas por Suchard».

El crujido de Biscoff y la ilusión del Sorteo Navideño

Junto a la emotividad del spot, la temporada navideña arranca cargada de innovación en los lineales. La gran novedad de este año para seguir capitalizando los momentos de indulgencia es el lanzamiento del nuevo Suchard Biscoff, una irresistible tableta que une el cremoso turrón de chocolate blanco con el inconfundible sabor y crujido de la popular galleta Biscoff.

Asimismo, la marca trae de vuelta la ilusión con su renovado sorteo navideño en las tabletas de la gama clásica. Este año se repartirán 51 premios mediante números impresos en los envases: un gran premio de 100.000* euros y 50 premios de 1.000* euros. Para hacer de esta dinámica un verdadero evento cultural, Suchard ha creado su propio coro junto a Ogilvy Spain, donde los números ganadores serán anunciados al ritmo del popular jingle de Suchard: «En estas Navidades, Sorteo Suchard».

*Premios brutos antes de impuestos. Combinación aleatoria con fines promocionales. Válido del 01/09/2026 al 06/01/2027 en España, +18. Consultar las bases legales en suchard.es.

Ficha técnica del spot

Agencia: Ogilvy

Anunciante: Suchard. Mondelēz International

Sector: Turrón de chocolate

Campaña: Vecinos de la calle Navidad

Contacto marca: Erika Bruzzone, Alejandro Navarro, Cecilia Rosi, Alba Fernández

Managing director: María Herranz

Chief Creative Officer: Roberto Fara

Directores Creativos Ejecutivos: Javier Senovilla, Juan Pedro Moreno

Directores Creativos: Pablo Fernández, Javier Martínez

Supervisores Creativos: Manolo Catalán, Nicolás Rudy

Copy: Marina Ayora

Directora de arte: Marta del Rosario

Directora de cuentas: Irene Díaz / Sofía Calonje

Supervisor de cuentas: Javier Moreno

Equipo de cuentas: Alessandro Carpentiere, Lucía Burón

Chief PR & Influence Spain – Elvis Santos

Business Partner & Head of Lifestyle, Consumer Goods and Entertainment PR- Clara Sanchis PR Account Director – Nerea García

Equipo social: Blanca Martín, Ángela Martin

Equipo estrategia: Mercedes Navarro

Productora: Wpp production

Director de Producción Audiovisual Wpp production: Aarón Lago

Productor Ejecutivo Wpp production: Pablo Riaño

Productor Ejecutivo Wpp production: Jose Coloma

Producer Wpp production: Álvaro Crespo, Isabel Galvez, Vanesa Pulido

Line Producer Wpp production: Juan I. Vázquez

Realizador: David Triviño

DOP: Maite Astiz

Estudio de Postproducción: WPP Production

Head of Postproduction: Elena Nebreda

Postproduction Manager: Ana Bravo

Edición: Pablo Marchetto

VFX / IA: Tomy García, Jorge Febrero, David Sanchez, Alvaro Cabello, Marcos Alvarez

Color: Claudia Rivero

Estudio de sonido y diseño de sonido: Iberian Media

Música: ZipZap Music

Comunicación y PR: Agencia MARCO – Angel Retamar, David Martin, Rocio de Vega, Bianka Ayarza.