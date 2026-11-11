Trescal amplía sus servicios con un laboratorio móvil de calibración de caudal de líquidos bajo demanda

Trescal, líder mundial en servicios de calibración, amplía su oferta de calibración acreditada con un laboratorio móvil de calibración de caudal que se desplaza hasta las instalaciones del cliente. El servicio permite calibrar caudalímetros directamente en planta, facilitando la programación de las intervenciones según las necesidades operativas y reduciendo al mínimo las interrupciones de producción.

Servicio desplegado en diez mercados

El servicio está disponible en Brasil, Portugal, España, Irlanda, Benelux, Italia, Tailandia, Malasia, Singapur y Australia. Los clientes de estos mercados pueden contratar el laboratorio directamente a través de su equipo local de Trescal.

La medición de caudal es un factor crítico en industrias como la farmacéutica, energética, oil & gas, alimentación y bebidas y manufactura, donde las paradas de producción resultan demasiado costosas. Gracias a décadas de experiencia en estos sectores, Trescal ha desarrollado internamente este laboratorio móvil de calibración de caudal. A diferencia de los modelos basados en campañas habituales en el mercado, está disponible durante todo el año y bajo demanda, permitiendo a los equipos de mantenimiento actuar de inmediato y mantener la producción en funcionamiento.

El laboratorio móvil de calibración de caudal es un laboratorio acreditado sobre ruedas que lleva la capacidad técnica de Trescal directamente al entorno de producción. Los clientes pueden verificar el rendimiento de sus caudalímetros en condiciones reales de operación, sin tiempo de inactividad asociado a calibraciones realizadas fuera de sus instalaciones.

Resultados demostrados en campo

En una reciente intervención en España, un cliente que calibraba anualmente 60 caudalímetros en laboratorio redujo los tiempos de intervención de 10 días a solo 2 días mediante calibraciones mensuales in situ. Esta solución permitió minimizar las paradas de producción, reduciendo la necesidad de caudalímetros de repuesto y mejorando la disponibilidad operativa de los equipos.

Trescal ofrece este servicio como propuesta prémium para clientes con procesos críticos, integrándolo en acuerdos plurianuales que combinan intervenciones in situ con servicios de laboratorio, creando programas de calibración más sólidos y duraderos.

Guillaume Caroit, CEO de Trescal, declaró: «Nuestra promesa a los clientes siempre ha sido mejorar su rendimiento. Hoy ya no quieren verse obligados a elegir entre mantener la producción y mantener la confianza en sus mediciones. En el mercado actual, ese dilema tiene un coste demasiado elevado. Con este nuevo laboratorio móvil hemos llevado nuestras capacidades acreditadas de calibración de caudal directamente a las instalaciones de nuestros clientes. El futuro del servicio pasa por acercar la experiencia técnica al punto de uso».

Oscar Tomás, director general de Trescal España, comentó: «Nuestros clientes necesitan soluciones que se adapten al ritmo de sus operaciones. Con este laboratorio móvil podemos llevar la calibración acreditada directamente a sus instalaciones, minimizando interrupciones y garantizando la fiabilidad de las mediciones en los procesos más críticos».

Sobre Trescal

Trescal es líder mundial en servicios de calibración, reparación, cualificación, validación y gestión de activos para múltiples sectores industriales. Con más de 7.500 empleados en todo el mundo, realiza cada año más de 3,3 millones de intervenciones sobre equipos e instrumentos de medida.

Para más información sobre las soluciones de calibración de caudal, visitar www.trescal.es