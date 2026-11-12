Anthropic se prepara para salir a bolsa tras crecer un 1200 %, con la IA bajo presión de costes

Anthropic está experimentando una expansión sin precedentes. Sus ingresos pasaron de 386 millones de dólares en 2024 a 4.600 millones en 2025 y alcanzaron 33.200 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, aproximadamente 13 veces más que en el mismo periodo del año anterior. A finales de octubre, su ritmo de ingresos anualizado (annualized revenue run rate) había alcanzado unos 81.000 millones de dólares, frente a los aproximadamente 71.000 millones registrados a finales de septiembre.

Esta evolución ha mejorado sus resultados operativos. Las pérdidas operativas se redujeron de 5.220 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025 a 1.260 millones en el mismo periodo de 2026. Tras registrar un beneficio operativo de 974 millones de dólares en el segundo trimestre, la compañía volvió a entrar en pérdidas operativas en el tercer trimestre, con 567 millones de dólares, debido al mayor coste de la capacidad de computación contratada a corto plazo y a unos cargos no monetarios de 2.000 millones de dólares.

Sin embargo, el crecimiento también exige una inversión cada vez mayor en infraestructura. Los costes de computación e infraestructura aumentaron un 329 %, hasta alcanzar los 18.810 millones de dólares en los primeros nueve meses del año. Para Pedro Santa Cruz, director de Freedom24 Iberia, S.L. (agente vinculado de Freedom Finance Europe Ltd. en España), el abaratamiento de la IA plantea un desafío adicional: las empresas deben aumentar el volumen de uso para compensar la caída de los precios.

«En el tercer trimestre, las rebajas de precio y los descuentos restaron unos 600 millones de dólares al crecimiento de los ingresos de Anthropic. La IA se abarata a una velocidad sin precedentes, algo excelente para quien la usa, pero que obliga a vender cada vez más volumen a una compañía con unos 895.000 millones comprometidos en computación e infraestructura, en buena parte ineludibles, según su folleto actualizado. Los ferrocarriles estadounidenses del XIX, endeudados a tipo fijo en una época de precios a la baja, conocieron esa combinación, y tras el pánico de 1893 una cuarta parte del kilometraje acabó en manos de administradores judiciales».

«Si el gasto en computación, que en ese trimestre subió del 48 % al 58 % de los ingresos, no baja cuando llegue la capacidad a largo plazo, más barata, será señal de que la caída de precios se está comiendo el ahorro», señala Pedro Santa Cruz.

Una pérdida contable condicionada por la revalorización de Amazon

Las pérdidas netas de Anthropic alcanzaron los 104.000 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, de los cuales 80.750 millones correspondieron al primer semestre. No obstante, esta cifra se explica principalmente por ajustes contables relacionados con la revalorización de instrumentos financieros y no refleja directamente el rendimiento operativo de la compañía.

Santa Cruz destaca el papel de Amazon, que, además de ser uno de sus principales proveedores de infraestructura, mantiene una posición financiera vinculada a Anthropic a través de pagarés convertibles. Según explica, una parte sustancial de las pérdidas registradas por Anthropic corresponde precisamente a la revalorización de estos instrumentos.

«La mayor parte de la pérdida contable de Anthropic en el primer semestre se explica por unos pagarés convertibles de 6.200 millones de dólares suscritos por Amazon, que tras años de revalorizaciones valían ya unos 108.600 millones a 30 de junio. Lo que en la cuenta de Anthropic figura como pérdida, en los libros de Amazon es revalorización. Amazon es además el proveedor al que Anthropic debe pagar al menos 110.000 millones en computación hasta 2036, la use o no, y un competidor con modelos propios, en una posición muy parecida a la de Google y Microsoft. Quien compre en la salida a bolsa tendrá una exposición pura a Anthropic, sin ninguna de las coberturas de quienes se sientan al otro lado de la mesa».

Los compromisos de infraestructura, un riesgo para los márgenes

Para garantizar la capacidad de computación necesaria para desarrollar y ofrecer sus modelos, Anthropic ha asumido compromisos financieros a largo plazo con grandes empresas tecnológicas. El documento presentado ante la SEC recoge compromisos de gasto mínimo de 44.900 millones de dólares con Microsoft, 121.300 millones con Google y 110.000 millones con Amazon, con pagos que se extienden hasta 2033-2036. También contempla acuerdos con SpaceXAI por un valor potencial de hasta 120.500 millones de dólares.

Aunque estos importes no representan una única deuda de pago inmediato, reflejan la elevada intensidad de capital del negocio. La reserva anticipada de capacidad permite responder a una demanda creciente, pero limita la flexibilidad financiera si el uso de los modelos no alcanza las previsiones.

A 30 de septiembre de 2026, Anthropic disponía de 131.900 millones de dólares en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo. Esta liquidez constituye un importante respaldo financiero, aunque debe valorarse teniendo en cuenta los compromisos futuros en infraestructura y los costes de desarrollo.

La valoración será clave para los inversores

El 10 de noviembre, Anthropic inició la presentación de su oferta pública inicial (OPI), con una oferta de 825 millones de acciones a un precio de entre 70 y 78 dólares por acción. Esto implica una valoración de entre 900.000 millones y 1 billón de dólares, tomando como referencia el número de acciones en circulación tras la oferta, o de entre 1,26 y 1,4 billones de dólares sobre una base totalmente diluida.

Según CNBC, está previsto que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq el 19 de noviembre, bajo el símbolo bursátil ANT. Según Bloomberg, la demanda ya supera varias veces el volumen de la oferta, mientras que el Financial Times señala que los bancos colocadores esperan fijar el precio por encima del rango previsto, lo que podría elevar la valoración por encima de los 1,5 billones de dólares.

La compañía presenta una combinación de crecimiento acelerado, expansión de su negocio empresarial y mejora de sus resultados operativos. Sin embargo, deberá demostrar que puede mantener ese ritmo de crecimiento sin que el abaratamiento de la IA y los compromisos de infraestructura deterioren sus márgenes.

Para los inversores, la cuestión fundamental será si Anthropic consigue transformar su liderazgo tecnológico y el aumento de la demanda en una rentabilidad sostenible, y si el precio de salida a bolsa refleja adecuadamente los riesgos asociados a su modelo de negocio.