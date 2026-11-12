Founderz gana el Microsoft Partner of the Year 2026 en la categoría Training Services

Founderz, compañía especializada en inteligencia artificial, ha sido reconocida como ganadora del Microsoft Partner of the Year 2026 en la categoría global Training Services. El premio sitúa a la compañía entre los partners reconocidos por Microsoft a nivel internacional, en una edición en la que los ganadores y finalistas han sido seleccionados entre más de 4.500 candidaturas de todo el mundo.

El premio llega un año después de que Founderz haya sido nombrada Best Training Partner of the Year 2025 en España y refuerza la colaboración que ambas compañías mantienen desde 2023 para acercar las competencias en inteligencia artificial a profesionales y organizaciones.

«Este premio reconoce algo fundamental para nosotros: que la inteligencia artificial solo genera un impacto real cuando llega a las personas», expresa Anna Cejudo, cofundadora y co-CEO de Founderz. «Hemos visto a profesionales empezar una formación pensando que la IA no era para ellos y terminar incorporándola a su trabajo diario. Conseguir que más personas puedan entenderla, utilizarla y avanzar profesionalmente con ella es lo que da sentido a todo lo que hacemos», apunta.

Un reconocimiento a la formación en IA

Los Microsoft Partner of the Year Awards reconocen cada año a los partners que destacan por los resultados obtenidos con sus clientes a través de Microsoft Cloud, inteligencia artificial, servicios y dispositivos. En 2026, Founderz ha sido reconocida como ganadora en la categoría Training Services. Esta categoría distingue a los partners de formación de Microsoft que ofrecen formación de calidad y a escala, con especial atención a la IA y Copilot, y valora que la formación lleve a una adopción real de la tecnología, con resultados medibles para alumnos y empresas.

El modelo formativo de Founderz combina aprendizaje online, tecnología propia y acompañamiento continuo. Una de las piezas clave de su modelo son los Fellows, mentores de inteligencia artificial disponibles las 24 horas que adaptan el acompañamiento al nivel de cada alumno y derivan las consultas a un instructor cuando es necesario. Precisamente esta tecnología ha sido el eje de la candidatura de Founderz, que destaca el papel de los Fellows en la personalización del aprendizaje y su integración con masterclasses en directo, itinerarios formativos y práctica aplicada.

Esta apuesta por un aprendizaje personalizado y escalable se refleja también en el alcance de Founderz: la compañía ha superado los 700.000 profesionales formados, cuenta con alumnos en más de 170 países y más de 1.700 empresas han elegido sus programas para capacitar a sus equipos.

«Formar en inteligencia artificial no consiste simplemente en poner contenidos online. El reto es conseguir que cada persona pueda aprender a su ritmo y sentirse acompañada durante todo el proceso, resolver sus dudas cuando aparecen y llevar lo aprendido a situaciones reales. Hemos construido Founderz alrededor de esa idea, combinando tecnología, instructores y acompañamiento personalizado para que aprender IA sea realmente accesible y útil», señala Pau Garcia-Milà, cofundador y co-CEO de Founderz.

Una colaboración con Microsoft que comenzó en 2023

Founderz entró en 2023 en Microsoft for Startups Founders Hub y, ese mismo año, pasó a formar parte del ecosistema de partners de formación de Microsoft. Desde entonces, ambas compañías han desarrollado programas e iniciativas orientados a acercar la inteligencia artificial a profesionales, empresas y otros colectivos.

«Enhorabuena a los ganadores y finalistas de los Microsoft Partner of the Year Awards 2026», subraya Nicole Dezen, Chief Partner Officer y Corporate Vice President de Microsoft. «Los premiados de este año están aprovechando el potencial de Microsoft Cloud y la IA para ofrecer soluciones transformadoras, acelerar el éxito de sus clientes y ampliar lo que es posible. Su ingenio y su impacto nos inspiran y demuestran lo que se puede lograr cuando una visión audaz y la tecnología se unen para impulsar a organizaciones de todo el mundo».

Entre los proyectos desarrollados conjuntamente se encuentra AI Skills 4 Women, una iniciativa de formación gratuita en inteligencia artificial con alcance internacional. A esta colaboración se suman proyectos como la Cátedra ERIA, creada en 2024 junto a la Universidad Autónoma de Madrid y centrada en empleabilidad y responsabilidad en IA, así como distintas iniciativas de capacitación dirigidas a jóvenes, docentes y organizaciones.

Con este hito internacional, Founderz continúa reforzando su catálogo de programas educativos diseñados para transformar el impacto de la inteligencia artificial en el entorno laboral.

Sobre Founderz

Founderz es una compañía especializada en inteligencia artificial aplicada, fundada en 2021 por Pau Garcia-Milà y Anna Cejudo, con la misión de ayudar a profesionales y organizaciones a adoptar y escalar la IA en su día a día. A través de una combinación de tecnología propia y contenidos prácticos diseñados junto a expertos, Founderz enseña cómo aplicar la IA de forma responsable. Con más de 700.000 personas formadas y más de 1.700 empresas acompañadas en todo el mundo, Founderz ha consolidado una comunidad global centrada en el aprendizaje aplicado en inteligencia artificial. Además, mantiene una colaboración estratégica con Microsoft para desarrollar programas, iniciativas y experiencias que acercan la IA a profesionales y organizaciones de distintos sectores.