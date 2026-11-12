Fútbol Emotion reúne a Xabi Alonso, Pedri, Rapinha, Merino, Laporte y otros jugadores por su 25 aniversario

Fútbol Emotion celebra su 25 aniversario con una campaña especial junto a adidas que reúne a algunas de las grandes figuras del fútbol internacional: Xabi Alonso, Pedri, Raphinha, Aymeric Laporte, Mikel Merino, Alejandro Grimaldo, Dean Huijsen, Zubimendi y Víctor Muñoz.

La compañía ha convertido su aniversario en una original fiesta de cumpleaños en la que cada futbolista tiene su propio papel. Grimaldo y Laporte preparan la decoración, Dean Huijsen coloca la placa del millón de seguidores de Fútbol Emotion, Pedri llega a la fiesta y Víctor Muñoz le abre la puerta, Mikel Merino aparece con el regalo y Raphinha felicita a la marca por videollamada. Además de los actuales presentadores de Fútbol Emotion, también participan rostros históricos del canal, como Fer Ortiz, Pedro Mayo y Juanma González.

El spot termina con una incógnita: ¿para quién son las botas que aparecen como regalo?. Un spot que ya ha alcanzado cerca de 2 millones de visualizaciones en Instagram. La respuesta llega en una segunda pieza audiovisual, donde se descubre que el destinatario es Xabi Alonso, quien recibe una edición exclusiva de las adidas Predator Precision conmemorativas del aniversario y las firma.

Una edición limitada realizada por adidas en colaboración con Fútbol Emotion que ha batido récords y se ha agotado en tan solo 30 minutos

Para celebrar sus 25 años, Fútbol Emotion y adidas han recuperado las icónicas Predator Precision de 2001, el mismo año en el que Javier Sánchez Broto fundó Soloporteros, compañía origen de la actual Fútbol Emotion. La edición especial incorpora detalles que homenajean la evolución de la compañía entre 2001 y 2026, conectando sus orígenes con su trayectoria actual. Con tan solo 350 pares disponibles en exclusiva, la colección se agotó en apenas 30 minutos desde su lanzamiento.

La repercusión de esta edición especial también ha llegado a los terrenos de juego. Futbolistas como José Luis Morales, Aymeric Laporte y Antonio Blanco han lucido las adidas Predator Precision del 25 aniversario de Fútbol Emotion durante sus entrenamientos, dando visibilidad a una colaboración que conecta la historia de la marca con el fútbol profesional actual.

Además, Xabi Alonso ha participado personalmente en la acción firmando 15 Relic Cards exclusivas, que incorporan fragmentos de una de sus botas y que se incluirán en algunos de los pedidos, convirtiéndolos en auténticas piezas de coleccionismo.

Con esta campaña, Fútbol Emotion celebra un cuarto de siglo de historia, desde sus inicios en Zaragoza como Soloporteros hasta convertirse en uno de los referentes europeos del retail especializado en fútbol, demostrando su capacidad para conectar a distintas generaciones de futbolistas y aficionados.