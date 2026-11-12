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Guía de Regalos de Navidad: Mattel presenta su selección de regalos para llenar de ilusión cada hogar

Desde iconos como Barbie, Fisher-Price y Hot Wheels hasta nuevos fenómenos del entretenimiento y juegos de mesa familiares, Mattel reúne las mejores opciones pensadas para todas las edades e intereses

Guía de Regalos de Navidad: Mattel presenta su selección de regalos para llenar de ilusión cada hogar
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La temporada navideña es el momento del año por excelencia en el que el juego cobra un protagonismo indiscutible en los hogares. Con el objetivo de inspirar y facilitar la elección de regalos para estas fiestas, Mattel presenta su selección oficial de novedades y juguetes estrella. Una propuesta dividida por categorías y para todos los gustos y etapas de la vida. 

1. Para los más pequeños: Primeros pasos y grandes aventuras
Para acompañar a los más pequeños en sus etapas clave de desarrollo, Fisher-Price combina estímulos multisensoriales, música y tecnología evolutiva, sumando además la magia cinematográfica de Toy Story:

  • Alfombra con Piano Kick & Play Glow & Grow de Fisher-Price (PVPR 56,99€, +0 meses): Suave gimnasio evolutivo con 4 modos de juego, piano desmontable con teclas luminosas y 3 niveles de aprendizaje que incluyen más de 85 canciones, frases y sonidos para descubrir animales, colores y números.

  • Perrito y Perrita Laugh & Learn de Fisher-Price (PVPR 34,99€, 6-36 meses): Peluches interactivos multilingües (castellano, inglés, italiano y portugués) con tecnología Smart Stages y más de 80 melodías y frases para enriquecer el vocabulario temprano.

  • Andador Tortuga «Moves with You» de Fisher-Price (PVPR 39,99€, +6 meses): Apoyo ideal para los primeros pasos que gira y premia el movimiento con 5 pelotas de colores y actividades motrices.

  • Aspirador 2 en 1 Laugh & Learn de Fisher-Price (PVPR 29,99€, +2 años): Juguete de imitación con plumero extraíble, luces y contenidos educativos en cuatro idiomas.

  • Granja Cuidado de Animales Little People de Fisher-Price (PVPR 53,99€, +1 año): Conjunto interactivo de dos pisos con silo para pacas de heno y más de 55 sonidos y canciones educativas.

  • Figuras Interactivas Toy Story 5 de Disney Pixar (PVPR 49,99€, +3 años): Woody Corredor con mecanismo de cuerda, Buzz Lightyear con alas desplegables y luces, y Jessie Parlanchina con sonidos tiroleses para recrear la emoción de la saga.

2. Muñecas y Mundos de Fantasía: Magia, grandes historias e inspiración
El universo de las muñecas celebra tanto aniversarios legendarios como las últimas tendencias musicales y mágicas que triunfan en la pantalla:

  • Barbie DreamHouse (PVPR 309,99€, +3 años): El icono por excelencia se renueva con dos estructuras personalizables, nueve zonas de juego, dos piscinas, dos toboganes y más de 65 accesorios.

  • Muñeca Barbie Felices Fiestas 2026 de Barbie Signature (PVPR 59,99€, +6 años): Clásico de coleccionismo con un deslumbrante vestido rojo de gala, lazo escultural y certificado de autenticidad.

  • Barbie en el Cascanueces: Clara y Princesa de Azúcar (PVPR 34,99€, +3 años): Edición conmemorativa del 25.º aniversario con siete puntos de articulación y tutús giratorios transformables.

  • Barbie Bubble Sparkle Mermaid (PVPR 26,99€, +3 años): Sirena fantástica con aleta diseñada para generar pompas de jabón reales de forma sencilla.

  • Princesas Disney Transformables (PVPR 29,99€, +3 años): Aurora, cuyo vestido cambia de rosa a azul con luces integradas al presionar sus hombros, y Ariel, que se transforma de humana a sirena con solo pulsar un botón.

  • Línea Moonspell Magic de Monster High™ (PVPR 34,99€, +4 años): Las brujas de Moonspell High (Rae Lumina, Willow Thorne, Layla Stone, Claire de Luna y Carina Song) con calderos mágicos y accesorios hechiceros.

  • Línea HUNTR/X de KPop Demon Hunters™ (PVPR 39,99€, +4 años): Las heroínas Rumi, Mira y Zoey cobran vida con sus estilismos escénicos oficiales y la función para cantar el éxito Golden.

3. Velocidad, Acción y Dinosaurios: Circuitos épicos y superhéroes
Para quienes buscan emoción, acrobacias y grandes retos: 

  • Pista de Fórmula 1 Hot Wheels Racing (PVPR 89,99€, +5 años): Circuito oficial con sistema Speed Snap y contador de vueltas para competir con tres monoplazas (Mercedes-AMG, Ferrari y Haas).

  • MEGAgaraje del T. Rex de Hot Wheels City (PVPR 139,99€, +4 años): Estructura de cuatro niveles con capacidad para más de 50 vehículos y un T-Rex gigante que desafía el descenso.

  • Great Bite Teledirigido Monster Trucks Mutant Chaos (PVPR 79,99€, +5 años): Vehículo anfibio todoterreno a escala 1:15 capaz de circular en tierra o agua y hacer giros de 360°.

  • Conjunto Derriba al Monstruo Mutante Monster Trucks (PVPR 59,99€, +4 años): Pista con masa Slime verde reutilizable y camión Mutant Rhinomite.

  • Pista Choques en la Hiperesfera Stunt Tracks de Hot Wheels (PVPR 59,99€, +5 años): Loopings superpuestos con propulsor bidireccional invertido.

  • Set de Construcción Mattel Brick Shop: ’94 Toyota Supra MKIV (PVPR 49,99€, +10 años): Set de 824 piezas a escala 1:16 con volante funcional, motor detallado y mini réplica Hot Wheels a juego.

  • Pista Rayo McQueen de Disney Pixar Cars (PVPR 54,99€, +4 años): Circuito nocturno con looping y vehículo con efectos de luz.

  • Castillo Grayskull y Montaña de la Serpiente Battle for Eternia (PVPR 99,99€, +6 años): Escenario modular 2 en 1 de Masters of the Universe con figura de Skeletor.

  • Jurassic World Mordisco Colosal Giganotosaurus (PVPR 54,99€, +6 años): Dinosaurio interactivo de 71 cm con mandíbula articulada, rugidos y conectividad digital mediante app.

  • Batmóvil con Bat-Dron de DC (PVPR 44,99€, +4 años): Vehículo modular con dron lanzador de discos desmontable.

4. Juegos de Mesa y Desafíos Familiares: Ingenio y diversión compartida
Las reuniones familiares encuentran su mejor aliado en juegos de estrategia, deducción y rapidez:

  • Scrabble Wood (PVPR 32,99€, +8 años): Edición con fichas y soportes de madera natural que incorpora el modo cooperativo Scrabble Together en el reverso del tablero.

  • UNO Extreme (PVPR 36,99€,  +7 años): La versión más trepidante del juego con lanzador motorizado aleatorio, luces y efectos de sonido.

  • UNO Liar’s (PVPR 11,99€, +7 años): Partidas donde el farol y la intuición determinan el ganador, con diseño adaptado a personas con daltonismo.

  • UNO KPop Demon Hunters™ (PVPR 11,99€, +7 años): Baraja temática con cartas especiales inspirada en el fenómeno de Netflix.

  • Odd Logic (PVPR 22,99€, +12 años): Juego de deducción visual y pensamiento lateral con tableros borrables para relacionar conceptos inesperados.

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