Humix lanza Humix Paint: renovar las paredes de casa puede ser más fácil de lo que parece

Cambiar el aspecto de una habitación no siempre requiere una gran reforma. A veces basta con preparar bien las paredes, elegir la pintura adecuada y ponerse manos a la obra.

Con esa idea llega Humix Paint, la nueva marca de pinturas y revestimientos de Humix, empresa especializada en el tratamiento de humedades que ahora amplía su actividad al mundo de la pintura.

Su objetivo es acercar productos técnicos a quienes quieren renovar su vivienda por su cuenta, sin olvidar a los profesionales de la pintura y las reformas.

Proceso de pintura en el hogar

Una pared que necesita una mano de pintura, una habitación que pide un cambio o ese dormitorio que llevas meses pensando en renovar.

Pintar en casa puede parecer complicado, pero con una buena preparación y los productos adecuados, muchas de estas tareas pueden hacerse sin necesidad de contratar a un profesional.

Humix Paint cuenta con pinturas listas al uso, que pueden aplicarse con rodillo y que están disponibles en diferentes colores y formatos.

Entre ellas destaca MATE5000 AntiHumedad, una pintura de interior con acabado mate profundo, transpirable y anticondensación, que ofrece una buena lavabilidad y un elevado poder de cubrición.

Su aplicación se realiza en dos o tres capas uniformes sobre una superficie correctamente preparada.

La gama incluye también Pared Seca, una pintura mineral antihumedad y anticondensación indicada para paredes y techos, que permite la salida del vapor de agua del soporte.

Preparar, pintar y disfrutar del resultado

Uno de los aspectos en los que insiste Humix Paint es que un buen acabado comienza mucho antes de pasar el rodillo.

La preparación de la pared es fundamental. Retirar la pintura deteriorada, limpiar la superficie, comprobar que esté seca y utilizar una imprimación cuando sea necesario son pasos que ayudan a conseguir un mejor resultado.

Para esta fase, la marca dispone de Sellador Total L44, un producto que regula la absorción del soporte y mejora la adherencia del acabado posterior.

La gama se completa con NeutralySalt Primer, destinado al tratamiento de sales en muros minerales, y Cool Roof Therm, un revestimiento elástico impermeabilizante para superficies exteriores como azoteas y terrazas.

Así, el usuario puede encontrar diferentes productos según el estado de la superficie y el trabajo que necesite realizar.

Necesidad de conocimiento sobre el estado de la pared

Antes de empezar, conviene tener clara una cuestión: no es lo mismo pintar una pared en buen estado que una que presenta humedad.

La condensación, las filtraciones y la humedad por capilaridad tienen orígenes distintos. Si existe una entrada de agua, primero es necesario corregirla y dejar secar el soporte antes de aplicar la pintura.

Por eso, Humix Paint no solo presenta una gama de productos, sino que también busca ayudar al consumidor a entender qué necesita su pared y qué pasos debe seguir antes de pintarla.

Una nueva línea de negocio para Humix

El lanzamiento de Humix Paint supone un paso más para Humix, que cuenta con más de 27.000 equipos instalados y presencia en diferentes mercados internacionales.

Después de años trabajando en el tratamiento de humedades en viviendas y edificios, la compañía amplía ahora su catálogo con productos para preparar, proteger y dar el acabado adecuado a distintas superficies.

La nueva gama está dirigida tanto a particulares que quieren realizar pequeñas reformas por su cuenta como a pintores y profesionales de la rehabilitación.

Cambiar el aspecto de una habitación puede ser un proceso sencillo con el conocimiento adecuado.

Toda la gama de productos está disponible para consulta en www.humixpaint.com.

Sobre Humix

Humix es una empresa especializada en el diagnóstico y tratamiento de humedades en viviendas y edificios. Con más de 27.000 equipos instalados y presencia internacional, ofrece sistemas para problemas de humedad por capilaridad y soluciones de ventilación descentralizada para el control de la condensación.

Con Humix Paint, la compañía amplía su actividad al mercado de pinturas y revestimientos técnicos, con una gama dirigida a particulares y profesionales.