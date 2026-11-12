Kora Living vuelve a darle un giro al Black Friday para generar impacto social en los destinos donde opera

Kora Living vuelve a dar un propósito social al Black Friday, una fecha tradicionalmente marcada por los descuentos y las promociones comerciales, con una iniciativa destinada a generar valor en las comunidades de sus alojamientos.

«La sostenibilidad de un alojamiento no depende únicamente de cómo se construye o cómo se gestiona, sino también de la relación que establece con su entorno. El año pasado demostramos que una fecha pensada para consumir más también puede servir para aportar más. Ahora queremos que ese impacto se quede en los lugares que nos acogen. Un alojamiento forma parte de su ciudad y tiene la responsabilidad de devolverle parte de lo que genera», explica Kepa Apraiz, CEO de Kora Living.

Tras una primera edición en 2025 en la que se destinaron aproximadamente 75.000 euros en aportaciones económicas para impulsar proyectos de energía solar en el África subsahariana, este año la compañía apuesta por acercar la iniciativa a las comunidades de los cinco destinos donde la marca está presente.

La compañía destinará el 10 % del importe de las reservas directas y el 3 % de las realizadas a través de canales intermediados a la iniciativa. United Way España, fundación sin ánimo de lucro especializada en conectar empresas y entidades sociales, se encargará de gestionar y canalizar las aportaciones a través de un programa social que permitirá apoyar a seis entidades vinculadas a los alojamientos de Kora Living, atendiendo a las necesidades de cada territorio. Una parte cubrirá los costes de gestión y el resto se destinará a las entidades beneficiarias.

«El Black Friday se ha convertido en una carrera de precios en la que muchas marcas acaban pareciéndose. Nosotros queremos que se nos reconozca por algo más: por la relación que construimos con nuestros clientes y por los valores que compartimos con ellos. Travel for Good es nuestra forma de hacer marca con propósito y coherencia», señala Elisa Pelayo, directora de Marketing de Kora Living.

La campaña estará activa desde el 12 de noviembre hasta el 8 de diciembre de 2026, ambos incluidos, y las condiciones completas podrán consultarse en la página web de Kora Living.

Seis alojamientos, seis causas sociales

Los seis alojamientos de Kora Living, repartidos entre Vitoria-Gasteiz, Tenerife, Pamplona, Valencia y Málaga, participarán en esta iniciativa de la mano de una entidad social de su entorno, con el objetivo de responder a necesidades específicas de cada territorio.

En Tenerife, Kora Nivaria Beach colaborará con AMATE, que acompaña a personas afectadas por el cáncer de mama, mientras que Kora Tigot apoyará la labor de Fundación Hospitalarias, especializada en la atención a personas con discapacidad y otras necesidades de apoyo.

En Pamplona, Kora Kiliki estará vinculado a Fundación ADACEN dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas mayores con daño cerebral adquirido y otras afectaciones neurológicas. Por su parte, en Valencia, Kora Lluna apoyará a la Fundación Jaime Serra, centrada en el cuidado y acompañamiento a personas mayores.

En Málaga, Kora Olea contribuirá a la labor de Superhéroes Un Niño Una Sonrisa, entidad que desarrolla actividades para llevar alegría a menores hospitalizados. Por último, en Vitoria-Gasteiz, Kora Green City colaborará con APDEMA, que trabaja por la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

«Con Travel for Good, seis entidades sociales que acompañan a personas en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, menores hospitalizados, mujeres con cáncer de mama o personas con discapacidad, recibirán apoyo para poder seguir desarrollando su labor en las comunidades. Es un buen ejemplo de cómo las empresas pueden contribuir a fortalecer el tejido social de los territorios en los que están presentes», destaca Nerea Seguí, técnica de proyectos de United Way España.

A través de estas colaboraciones, Kora Living busca fortalecer su vínculo con las comunidades locales, apoyar la labor de las entidades sociales y contribuir a generar un impacto positivo en los destinos donde está presente.

Con esta segunda edición de «Travel for Good», la compañía consolida su compromiso con una forma de viajar más consciente, en la que la experiencia del huésped también contribuye a generar valor en el lugar que visita.

Sobre Kora Living

Kora Living es la marca líder y referente en hotelería consciente, encargada de la gestión operativa de todos los complejos promovidos por Kategora Real Estate. Con una propuesta innovadora y sostenible, Kora Living redefine el concepto de alojamiento a través de una combinación de flexibilidad, diseño y conexión con el entorno.

La marca opera bajo tres verticales distintivas —Beach, Urban y Flex—, ofreciendo experiencias únicas tanto en destinos costeros como urbanos. Su enfoque se basa en estancias personalizadas, que van desde un solo día hasta doce meses, y en una fuerte apuesta por la sostenibilidad, con edificios certificados bajo estándares Passivhaus o BREEAM.

Actualmente, Kora Living gestiona seis complejos, Kora Green City (Vitoria-Gasteiz), Kora Nivaria Beach y Kora Tigot (Tenerife), Kora Kiliki (Pamplona), Kora Lluna (Valencia) y Kora Olea (Málaga). Prevé la apertura de nuevos alojamientos en ciudades como Alicante, Andorra, Barcelona, Madrid, Sevilla, y Lanzarote con la previsión de superar las 2.000 unidades gestionadas en 2027.