OFS Escuela de Oficios lanza un ciclo de jornadas mensuales para conectar al sector de los oficios técnicos

OFS Escuela de Oficios pone en marcha un ciclo estable de jornadas: un encuentro al mes, online, gratuito y abierto, que sienta en una misma conversación a quienes intervienen en los oficios técnicos. Ante la falta de profesionales cualificados y un cambio normativo y tecnológico que exige respuestas compartidas, OFS refuerza así su papel como nexo de unión del sector: conectar a empresas y profesionales e impulsar colaboraciones.

Un punto de encuentro para todo el sector

Mejorar los oficios no depende de un solo actor. Las empresas necesitan perfiles que no encuentran; los profesionales, actualizarse ante normas y tecnologías cambiantes; los laboratorios detectan a diario dónde fallan las instalaciones; asociaciones e instituciones definen la regulación y las políticas de formación y empleo; y el alumnado necesita saber qué se le va a pedir. Conectados, todos ganan capacidad para formar, incorporar y retener talento.

Las jornadas no son un evento aislado, sino una línea de trabajo estable. La primera, que cruza la visión de la instalación y la del laboratorio, ilustra el modelo que se repetirá cada mes con distintos perfiles:

Profesionales en activo: instaladores, mantenedores, ingenieros y técnicos que cuentan cómo se vive el tema en obra.

Empresas colaboradoras: fabricantes, instaladoras, mantenedoras y empresas de servicios, que hablan de las tecnologías que incorporan y los perfiles que necesitan.

Laboratorios, consultoras y entidades técnicas: quienes miden, analizan, certifican y detectan fallos.

Asociaciones sectoriales, instituciones y administración: normativa, requisitos de habilitación y políticas de formación y empleo.

Alumnado e interesados: quienes se forman, se reciclan o piensan dar el salto a un oficio.

Cada sesión trata un tema con formato fijo: exposición desde la experiencia directa, casos reales con fotos y datos de campo, conversación sobre los perfiles que busca el mercado y las oportunidades para quien se forma, y preguntas en directo.

Por qué ahora: un sector que necesita profesionales y se transforma

El sector sufre una falta estructural de profesionales y un cambio normativo que modifica qué se instala, cómo y con qué acreditación.

Falta de manos cualificadas. Según datos de agosto de 2026, la construcción acumula unas 95.000 vacantes en carpintería, electricidad y fontanería. Las patronales estiman que faltan cerca de 70.000 electricistas y que al menos un 30 % de los instaladores en activo se jubilará en la próxima década (El Español). En fontanería, el déficit ronda los 25.000 profesionales (Qué!).

Una normativa que cambia el trabajo. Destacan la Directiva (UE) 2024/1275 de eficiencia energética de los edificios (GBCE), el Reglamento (UE) 2024/573 de gases fluorados, que restringe refrigerantes en nuevos equipos desde 2027 (Menorca.info), el Real Decreto 487/2022 de prevención de la legionelosis y la Ley Orgánica 3/2022 de FP, que permite acreditar competencias adquiridas por experiencia laboral.

Primera jornada: «Agua caliente, sí. Legionela, no.»

El ciclo se estrena el jueves 19 de noviembre a las 18:30 h, online, con una sesión sobre prevención y control de la legionela en instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS). Es un tema con impacto directo en la salud pública y en el trabajo de instaladores y mantenedores de hoteles, hospitales, polideportivos, residencias y comunidades.

Eduardo Cortina, la visión desde la instalación. Ingeniero industrial con más de 30 años asesorando a ingenierías, instaladoras y mantenedoras en climatización, eficiencia energética y descarbonización. Es Consulting Engineer en Samsung HVAC y Carrier, consultor Passivhaus y ponente habitual, también en jornadas de AVECAI sobre legionela y calidad del aire.

Nieves Zabala, la visión desde el laboratorio y AVECAI. Microbióloga, fundó hace más de 30 años Biotalde, laboratorio vasco especializado en control de microorganismos y salud ambiental, que dirige. Aporta lo que revelan las muestras y la mirada de AVECAI (Asociación Vasca de Empresas de Calidad Ambiental Interior).

Programa:

La bacteria: qué es la Legionella, por qué se multiplica entre 20 y 50 ºC (con un óptimo de 35-37 ºC) y cómo llega a las personas por los aerosoles de duchas, grifos o torres de refrigeración. La instalación: cómo aplicar el RD 487/2022 en ACS, del diseño al mantenimiento, con termografías y fotos de instalaciones reales: tramos en la franja de riesgo, corrosión, cal y biofilm. El laboratorio: toma de muestras y controles (temperatura, pH, conductividad, turbidez, cloro residual, hierro, dureza, aerobios y Legionella) y qué hacer si los resultados salen altos. Cierre: perfiles que busca el sector, oportunidades para quien se forma y preguntas en directo.

Inscripción gratuita mediante el siguiente enlace: ofsescuela.es/formacion-empresas

Los temas del ciclo

La programación se publicará mes a mes en su web. Entre los temas previstos:

Normativa: eficiencia energética de los edificios, nuevos refrigerantes, calidad del agua…

Transición energética y electrificación: renovables, autoconsumo, bomba de calor y movilidad eléctrica.

Salud, seguridad y calidad en las instalaciones.

Digitalización e instalaciones inteligentes.

La falta de profesionales: qué perfiles necesitan las empresas y cómo cubrirlos.

Acreditación de competencias y reconocimiento de la experiencia profesional.

«El sector necesita trabajar más conectado»

«Al sector de los oficios le faltan profesionales cualificados, y es un reto que nadie puede resolver por sí solo. Necesitamos que empresas, profesionales, técnicos, laboratorios, asociaciones, instituciones y alumnos trabajemos de forma mucho más conectada», explica Natalia Pérez, CEO de OFS Escuela de Oficios. «En OFS queremos ser el nexo de unión entre todos ellos: crear sinergias, facilitar alianzas y poner en común a empresas y profesionales para ayudar a nutrir el sector».

«Estas jornadas son una forma concreta de hacerlo. En la primera, la instalación y el laboratorio, que muchas veces trabajan por separado, comparten mesa. Queremos que cada sesión genere esas conexiones y que quien se forma salga sabiendo qué necesita el sector y dónde están las oportunidades», añade.

Sobre OFS Escuela de Oficios

OFS Escuela de Oficios es un centro de formación técnica en electricidad, climatización, energías renovables, fontanería y automatización. Combina teoría online, clases en directo y talleres con equipos reales, impartidos por profesionales en activo. Prepara para carnets como el de instalador electricista o el de instalador térmico RITE y gases fluorados, y ofrece orientación laboral y bolsa de empleo. Actualmente cuenta con presencia en Madrid y en el País Vasco y su entorno, y prevé seguir ampliando su implantación a nuevas zonas próximamente. Más información en ofsescuela.es.