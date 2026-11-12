Sector Alarm analiza las necesidades que marcarán la seguridad del hogar en 2027

Que una alarma detecte una intrusión ya no será suficiente. Las familias buscan sistemas capaces de adaptarse a cómo utilizan realmente su vivienda: que respondan con rapidez cuando se produce una incidencia, permitan proteger determinados accesos mientras hacen vida normal en casa, faciliten saber qué sucede en una segunda residencia o tengan en cuenta la convivencia con mascotas.

Son expectativas que están ampliando el concepto tradicional de seguridad residencial y que, según Sector Alarm, compañía Líder en Servicio*, tendrán cada vez más peso durante 2027.

«Durante años, la seguridad del hogar se ha asociado principalmente al momento en el que cerrábamos la puerta y nos íbamos. Hoy las familias también quieren sentirse protegidas cuando están dentro, saber qué ocurre cuando están lejos y, sobre todo, tener claro quién responde si se produce una emergencia», explica María Bachiller, directora de Marketing de Sector Alarm.

A partir de su experiencia en seguridad residencial, Sector Alarm identifica las principales necesidades que marcarán la forma de proteger los hogares en 2027:

1. Una respuesta rápida y humana cuando realmente se necesita

Cuando se produce una señal de alarma, el tiempo y el equipo que hay detrás del sistema marcan la diferencia. La Central Receptora de Alarmas de Sector Alarm permanece conectada las 24 horas y registra un tiempo medio de respuesta inferior a 15 segundos* desde el envío de una señal de máxima prioridad. Un equipo especializado comprueba qué está ocurriendo, contacta con el usuario y activa en paralelo, cuando corresponde, el protocolo de emergencia establecido.

2. Estar conectado con la Central Receptora de Alarmas también desde casa

Una emergencia no tiene por qué producirse cuando la vivienda está vacía. La unidad de voz portátil permite establecer una comunicación inmediata y bidireccional con la Central Receptora de Alarmas, de manera que el usuario permanece acompañado por un equipo de profesionales durante toda la emergencia. Su utilidad se refleja también en situaciones reales: una usuaria de edad avanzada pudo recibir asistencia a tiempo tras sufrir un infarto en su domicilio gracias a este dispositivo, lo que permitió actuar con rapidez y que el episodio quedara finalmente en un susto.

3. Proteger la vivienda mientras se hace vida normal dentro de ella

La seguridad debe convivir con las rutinas de quienes están en casa. El modo parcial permite proteger los accesos, como puertas y ventanas, mientras los habitantes pueden moverse libremente por el resto de la vivienda. Así, estar en casa y mantener el hogar protegido dejan de ser dos situaciones incompatibles.

Además, la protección puede comenzar antes de que un posible intruso acceda al interior. Las placas disuasorias de Sector Alarm, colocadas en lugares visibles de la vivienda, permiten identificar que el inmueble cuenta con un sistema de alarma conectado y actúan como un primer elemento de disuasión. A ello se suma, en viviendas con espacios exteriores privados, el Detector de movimiento con cámara exterior, que permite detectar y verificar lo que sucede en estas zonas, reforzando la protección perimetral y ayudando a anticipar un posible intento de intrusión.

4. Tener una segunda residencia en la palma de la mano

Una vivienda que permanece días o semanas desocupada presenta necesidades diferentes a las de la residencia habitual. La aplicación de Sector Alarm permite saber qué sucede en el hogar y gestionar distintas funciones a distancia, algo especialmente útil cuando la vivienda se encuentra a kilómetros de distancia. Sector Alarm destaca precisamente el control del sistema desde la App como una de sus funcionalidades para gestionar el hogar desde cualquier lugar.

La clave está también en contar con un sistema de alarma personalizado para el hogar según las características de cada inmueble.

5. Una protección que se adapte a cada familia, también cuando hay mascotas

Cada hogar tiene necesidades diferentes, por lo que la elección, ubicación y configuración de los equipos debe adaptarse a la vivienda y a las rutinas de sus habitantes. Esto es especialmente importante en hogares con mascotas. Sector Alarm dispone de cámaras y detectores capaces de distinguir entre personas y animales, así como de distintas opciones de activación que permiten mantener la protección sin limitar su movimiento. Esta personalización ayuda a reducir falsas alarmas y garantiza avisos más relevantes.

6. Proteger también un hogar cada vez más conectado

Cámaras, aplicaciones y otros dispositivos conectados forman parte de un número creciente de hogares. Su uso obliga a prestar atención a aspectos como las contraseñas, las actualizaciones y los permisos de acceso.

La creciente digitalización de la vivienda hace que seguridad física y seguridad digital convivan cada vez más, aunque respondan a necesidades diferentes. Proteger los accesos a los dispositivos y mantenerlos correctamente actualizados se convierte así en otra parte de los hábitos de seguridad del hogar. Una alarma no sustituye las medidas necesarias para proteger la red doméstica, pero ambas dimensiones forman parte de una vivienda cada vez más conectada.

De una alarma que avisa a una seguridad que acompaña

Estas necesidades muestran una evolución de la seguridad residencial hacia sistemas más adaptados a la vida cotidiana. La rapidez de respuesta, la posibilidad de proteger la vivienda mientras sus habitantes están dentro, la detección temprana, el control a distancia y la personalización adquieren cada vez mayor relevancia.

Sector Alarm adapta sus soluciones a las características y necesidades de cada vivienda o negocio. Para ello, sus profesionales realizan un estudio de seguridad en el que analizan las particularidades del inmueble y las preocupaciones de cada cliente, con el fin de recomendar un sistema de protección personalizado. Esta protección se complementa con la posibilidad de gestionar el sistema desde la aplicación y con la conexión permanente a la Central Receptora de Alarmas, operativa las 24 horas del día, los 365 días del año, con un tiempo medio de respuesta inferior a 15 segundos* ante señales de máxima prioridad.

«El verdadero avance en seguridad no consiste únicamente en incorporar nuevas funcionalidades, sino en conseguir que todas ellas resulten útiles y sencillas para las personas. En Sector Alarm queremos que nuestros clientes disfruten de su hogar con tranquilidad, sabiendo que cuentan con un equipo de profesionales disponible para ayudarles cuando lo necesiten y con un tiempo medio de respuesta inferior a 15 segundos ante señales de máxima prioridad», concluye María Bachiller, directora de Marketing de Sector Alarm.

Notas:

* ‎Certamen Líderes en Servicio, categoría Sistemas de Seguridad, ediciones 2025 y 2026.

* Tiempo medio de respuesta de CRA: menos de 15″ desde que se envía una señal de máxima prioridad (SOS, atraco, coacción o intrusión). Fuente: datos CRA Sector Alarm 1º Semestre 2026.