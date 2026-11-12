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UTAMED y Microchips Academy impulsan la formación especializada en semiconductores y electrónica

La colaboración entre la universidad y la academia especializada refuerza la conexión entre formación técnica, innovación y necesidades de la industria, mediante tres itinerarios de aprendizaje online en español con acreditación universitaria

UTAMED y Microchips Academy impulsan la formación especializada en semiconductores y electrónica
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La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED Universidad) y Microchips Academy impulsan una colaboración académica orientada a fortalecer la formación especializada en electrónica, microchips y semiconductores, tres ámbitos tecnológicos fundamentales para el desarrollo de la industria y la transformación digital.

Esta colaboración se materializa en la acreditación universitaria por parte de UTAMED de tres certificaciones profesionales desarrolladas e impartidas por Microchips Academy, que ofrecen itinerarios formativos estructurados y adaptados a diferentes perfiles técnicos y profesionales.

La iniciativa responde al objetivo compartido de acercar conocimientos técnicos especializados a estudiantes, profesionales y empresas.

Tres certificaciones para especializarse en tecnologías clave
La propuesta académica comprende tres certificaciones profesionales:

  • Microchips y Semiconductores: un itinerario de cinco cursos que aborda los fundamentos de la electrónica, los componentes, la instrumentación y los sistemas digitales.

  • Diseño Electrónico y Sistemas Embebidos: una ruta de siete cursos centrada en el diseño de circuitos, la programación, la integración de sensores y el desarrollo de placas electrónicas.

  • Electrónica de Potencia: una especialización de cuatro cursos orientada a la medida, simulación y aplicación de dispositivos electrónicos y semiconductores en sistemas de conversión energética.

La formación es desarrollada e impartida por Microchips Academy, mientras que la acreditación universitaria de las certificaciones L4 corresponde a UTAMED Universidad, de acuerdo con las condiciones académicas establecidas para estos programas.

Una colaboración entre universidad y especialización tecnológica
La iniciativa se enmarca en el modelo de UTAMED de colaboración con entidades formativas especializadas, con el propósito de ampliar las oportunidades de aprendizaje y acercar la educación superior a las necesidades del entorno profesional.

Para Microchips Academy, la colaboración representa un paso relevante en la consolidación de un modelo educativo que combina fundamentos técnicos, aprendizaje aplicado y especialización progresiva.

Emiliano Alonso, cofundador de Microchips Academy, destaca: «Nuestro objetivo es hacer accesible la formación especializada en electrónica y semiconductores a cualquier persona que quiera comprender estas tecnologías o desarrollar nuevas competencias profesionales. La colaboración con UTAMED Universidad nos permite reforzar la dimensión académica de nuestras certificaciones y conectar la formación técnica con el ámbito universitario».

Por su parte, Ricardo Márquez, director de Negocio y Alianzas Estratégicas de UTAMED, señala: «La formación especializada aporta un fuerte valor en la sociedad y la universidad se convierte en puente de conocimiento entre las empresas punteras y la investigación».

Con esta iniciativa, ambas entidades apuestan por un modelo de colaboración que conecta la formación universitaria con el conocimiento técnico especializado y contribuye a ampliar las oportunidades de actualización y desarrollo profesional en sectores tecnológicos de creciente relevancia.

Sobre UTAMED Universidad
La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) es una institución universitaria nativa digital con sede en Málaga. Su modelo educativo apuesta por una formación innovadora, flexible y conectada con las necesidades de la sociedad y el entorno profesional, integrando tecnología, excelencia académica y vocación internacional.

Sobre Microchips Academy
Microchips Academy es una academia de formación online en español especializada en electrónica, microchips y semiconductores. Su oferta comprende cursos desde nivel introductorio hasta especializaciones industriales, certificaciones profesionales y programas de actualización tecnológica para profesionales y empresas.

Su metodología combina aprendizaje flexible, contenidos aplicados y rutas de formación progresivas orientadas al desarrollo de competencias técnicas.

Vídeos
https://youtu.be/TGkFEesPMfg

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