Zucchetti Spain conecta toda la cadena de suministro para impulsar la competitividad industrial

La digitalización de la cadena de suministro exige avanzar hacia un modelo de gestión en el que los diferentes procesos industriales y logísticos estén conectados. Esta es una de las ideas principales que Zucchetti Spain traslada en Logistics & Automation Madrid 2026, donde está mostrando sus soluciones tecnológicas para una gestión integrada de la cadena de suministro.

La compañía pone especial énfasis en sus soluciones de gestión avanzada de almacenes (SGA), que permiten optimizar las operaciones de recepción, almacenamiento, preparación de pedidos y expedición, mejorar el control del stock y garantizar la trazabilidad de los materiales.

Pero su propuesta va más allá de la mera gestión del almacén. Zucchetti Spain ofrece un completo ecosistema tecnológico que abarca las diferentes etapas de la cadena de suministro. Uno de sus principales valores diferenciales es la integración total entre sus soluciones SGA y su software MES de ejecución y captura de datos en planta, que permite conectar la gestión logística con los procesos de producción. Esta conexión tiene un especial valor estratégico para las empresas industriales, al mejorar la coordinación entre fábrica y almacén, optimizar los flujos de materiales y facilitar una gestión más eficiente de las operaciones.

Tecnología para anticiparse y decidir mejor

En el marco de Logistics & Automation, Zucchetti Spain ha protagonizado una de las paradas del Live Tour «IA y Tecnología para la Cadena de Suministro», donde ha compartido con los participantes su visión de una gestión industrial y logística conectada.

«Hoy el reto no es digitalizar cada proceso por separado, sino conectar toda la cadena de suministro», señala Juan Gereka, responsable comercial de SGA/WMS en Zucchetti Spain.

Con esta visión, la compañía ofrece soluciones especializadas que abarcan desde la planificación y secuenciación avanzada de la producción —con ASPROVA, la solución líder en planificación avanzada, hasta la ejecución y captura de datos en planta, la gestión de almacenes, el transporte y la distribución.

Este ecosistema tecnológico permite a las empresas planificar su producción teniendo en cuenta la capacidad real de sus recursos, monitorizar las operaciones de fábrica, mejorar el control de los procesos logísticos y disponer de información fiable para la toma de decisiones. La incorporación de inteligencia artificial contribuye además a optimizar procesos, anticiparse a posibles incidencias y mejorar la capacidad de respuesta ante cambios en el mercado o en la demanda.

Zucchetti Spain se posiciona, así, como aliado tecnológico de las empresas industriales: un único proveedor con soluciones para toda la cadena de suministro.

«Tenemos claro que el futuro de la industria pasa por conectar todos sus procesos. Y en Zucchetti Spain tenemos la tecnología para hacerlo posible», concluye Juan Gereka.

Sobre Zucchetti Spain

Con más de 35 años de experiencia, Zucchetti Spain es un fabricante de software empresarial que cuenta con un equipo de más de 300 profesionales y una cartera de más de 4.000 clientes. Forma parte del Grupo Zucchetti, uno de los principales fabricantes europeos de software, y ofrece soluciones tecnológicas para la gestión empresarial, con especialización en la digitalización de los procesos industriales y la cadena de suministro.