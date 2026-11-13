Shandong Heavy Industry presenta soluciones integrales de nuevas energías para camiones pesados en IAA 2026

Hacer clic en el enlace para ver el video, https://youtu.be/jX43RB4wLbw

Durante la exposición, Sinotruk presentó un tractor eléctrico de nueva generación diseñado para operaciones logísticas de cero emisiones de media y larga distancia. El vehículo atrajo la atención de visitantes extranjeros por su enfoque en abordar los principales desafíos de la electrificación de los camiones pesados, incluidos la autonomía y la eficiencia energética.

En el sector de los sistemas de propulsión, Weichai Power presentó tres nuevos productos, entre ellos soluciones avanzadas propulsadas por gas natural, un sistema híbrido con motor de combustión interna de hidrógeno y un sistema de baterías de nueva generación para camiones pesados. Desarrolladas teniendo en cuenta los requisitos del mercado europeo, estas tecnologías abordan los principales desafíos de la electrificación y la descarbonización de los vehículos comerciales, ofreciendo múltiples alternativas que van desde el transporte con menores emisiones de carbono hasta la movilidad sin emisiones.

Como componente clave de los sistemas de propulsión de los vehículos pesados, los ejes de tracción eléctricos desempeñan un papel importante en la mejora de la eficiencia y la fiabilidad de los camiones de nuevas energías. Hande Axle presentó sus tecnologías más recientes de ejes de tracción eléctricos, caracterizadas por una gran capacidad de carga, eficiencia y potencia. Estas soluciones pueden integrarse con los sistemas de control del vehículo y los sistemas de baterías, lo que contribuye a reducir las pérdidas de energía, mejorar la autonomía y garantizar la fiabilidad en condiciones de carga pesada. Las tecnologías despertaron el interés de visitantes internacionales del sector durante la exposición.

Bajo el lema ‘WE DELIVER’, IAA Transportation 2026 abrió sus puertas el 14 de septiembre de 2026. La exposición es uno de los principales eventos mundiales de la industria de vehículos comerciales y reúne a fabricantes, proveedores de tecnología y profesionales del sector de todo el mundo.

Shandong Heavy Industry Group afirmó que continuará ampliando la presencia global de sus tecnologías y productos relacionados.

Sitio web: https://www.shig.com.cn/index.html

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