Vilches Abogados, reconocido como uno de los mejores bufetes por quinto año consecutivo por ‘Best Lawyers’

El bufete Vilches Abogados ha sido reconocido por quinto año consecutivo como uno de los mejores despachos de Derecho Civil en España por el prestigioso directorio internacional Best Lawyers, en su ranking Best Law Firms en la edición 2027. Este ranking destaca cada año a los mejores despachos y profesionales del ámbito jurídico en los cinco continentes.

La distinción se basa en la evaluación de juristas y profesionales del derecho, que valoran la trayectoria, la reputación y la calidad técnica de los candidatos. Mantener este reconocimiento durante cinco ediciones seguidas (2023, 2024, 2025, 2026 y 2027) refleja la solidez del trabajo del equipo de Vilches Abogados y su apuesta por ofrecer soluciones jurídicas eficaces, transparentes y de calidad.

Además del reconocimiento a la firma, Best Lawyers ha vuelto a distinguir a su CEO y fundador, Manuel Hernández, en The Best Lawyers in Spain, la categoría que premia la excelencia individual de los abogados por su desempeño profesional sobresaliente.

Nueva sede y modernización tecnológica

El reconocimiento entre los mejores abogados de España en el ranking internacional más prestigioso llega en un momento de crecimiento para el despacho, que ha estrenado su nueva sede central en la calle Príncipe de Vergara, 8, en el centro de Madrid. Desde estas oficinas, Vilches Abogados atiende a sus clientes y coordina el trabajo de sus nueve sedes en la Comunidad de Madrid.

Al mismo tiempo, la firma está llevando a cabo un proceso de modernización tecnológica: ha renovado sus sistemas internos de gestión y control de asuntos, ha incorporado Salesforce como plataforma de relación con sus clientes y ha reforzado su servicio de atención al cliente. El objetivo es dar una respuesta más rápida a cada consulta, un seguimiento más claro de cada caso y una comunicación más fluida en todas las fases del procedimiento.

El CEO de Vilches Abogados, Manuel Hernández, ha expresado su satisfacción por este reconocimiento: «Que Best Lawyers vuelva a reconocernos por quinto año consecutivo es un orgullo para todo el equipo. Llega, además, en un año en el que hemos estrenado nuestra nueva sede y hemos modernizado nuestra forma de trabajar, porque la excelencia jurídica tiene que ir de la mano de un servicio cercano, ágil y transparente para nuestros clientes».

Sobre Vilches Abogados

Fundado en 2001, Vilches Abogados es un bufete especializado en derecho civil, sucesorio, de familia, penal y mercantil. El despacho destaca por su sólida trayectoria en casos complejos de herencias y divorcios vinculados al ámbito empresarial, y ofrece siempre soluciones personalizadas y eficaces para proteger los intereses personales y profesionales de sus clientes.

Cuenta con un equipo de más de 30 profesionales comprometidos con la excelencia jurídica, el trato humano y la cercanía. Con nueve sedes en la Comunidad de Madrid, encabezadas por su sede central de Príncipe de Vergara, Vilches Abogados interviene en todo el territorio nacional, en casos de relevancia como el de los afectados por la DANA en Valencia.

Su labor ha sido reconocida por Best Lawyers, que ha distinguido al despacho como una de las mejores firmas jurídicas de España en Derecho Civil durante cinco años consecutivos: 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027.