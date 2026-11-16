El Atlético de Madrid ha elegido a Sportian, la división de productos deportivos de Globant y LALIGA, como su proveedor oficial a largo plazo para llevar a cabo un ambicioso programa de transformación operativa y acelerar su crecimiento en áreas como performance deportiva.

El acuerdo estratégico convierte al Atlético de Madrid en el primer club del mundo en acceder al marketplace de tecnología deportiva de Sportian, respaldado por el ecosistema de Glob.AI, la plataforma de servicios nativos de IA de Globant. A través del acuerdo, el club podrá integrar de forma ágil productos y servicios nativos de IA para impulsar su crecimiento y rendimiento deportivo.

Sportian Performance, la plataforma de inteligencia futbolística que ya utilizan clubes, ligas y federaciones de todo el mundo, es una parte fundamental de la infraestructura tecnológica del club para construir estrategias de entrenamiento y de partido basadas en datos y video. Sobre esta base, el club podrá construir nuevas soluciones a través del marketplace de forma conectada e inteligente, generando nuevas experiencias para fans gracias a la explotación de datos deportivos en tiempo real.

Oscar Mayo, Director General de Negocio y Operaciones del Atlético de Madrid, afirmó: «Esta alianza estratégica refuerza nuestro compromiso con la excelencia operativa y el liderazgo tecnológico. Más allá del rendimiento en el terreno de juego, estamos estableciendo nuevos estándares de inteligencia organizativa. Sportian nos ofrece el ecosistema ideal para desplegar soluciones escalables de alto impacto».

Luis Ureta, CEO de Sportian, añadió: «El Atlético de Madrid tiene una visión clara sobre cómo la tecnología debe impulsar sus objetivos comerciales. Mediante el acceso a Sportian Pass, el club obtiene la flexibilidad para adoptar de manera sencilla y modular soluciones de impacto inmediato en sus programas estratégicos, como en el caso de inteligencia deportiva. Estamos orgullosos de acompañar al Atlético de Madrid en este camino de transformación y crecimiento».

Sobre Globant

Globant (NYSE: GLOB) es una compañía global de servicios AI-native que ayuda a las organizaciones a reinventarse e impulsar resultados de negocio medibles, combinando tecnología, creatividad e innovación con la IA en el centro. A través de Glob.AI, su modelo de servicios tecnológicos nativo de IA, y sus característicos AI Pods, unidades de servicio agénticas supervisadas por expertos, la compañía ofrece servicios tecnológicos de nivel empresarial vinculados directamente con métricas clave del negocio.

Con presencia en más de 30 países, Globant opera una red de AI Studios especializados por industria y trabaja con marcas globales como FIFA, Google, Riot Games, LA Clippers y Santander. Reconocida por IDC MarketScape como Líder Mundial en Servicios de Diseño de Experiencias (2025) y Líder en Servicios de IA (2023), el trabajo de Globant es presentado como caso de estudio de negocios en Harvard, MIT y Stanford. La compañía colabora con plataformas tecnológicas líderes, entre ellas Anthropic, NVIDIA, AWS y Unity.

Sobre Sportian

Sportian es la división de productos deportivos de Globant, que ofrece un único sistema operativo que conecta cada dimensión de la actividad comercial y operativa de una organización deportiva. Formada de la joint venture entre Globant y LALIGA, Sportian ayuda a las entidades deportivas a generar nuevo valor mediante la adopción de estrategias centradas en el fan, el desarrollo de productos conectados, la mejora del rendimiento en el campo y la incorporación de nuevos modelos de negocio emergentes.

Al unificar la identidad del fan, los datos de comportamiento, los ecosistemas de contenido, las operaciones de los estadios y la inteligencia de rendimiento, Sportian ayuda a convertir audiencias anónimas en bases de aficionados identificados y con consentimiento; ampliar el alcance de los contenidos y su monetización en todo el mundo; proteger los derechos audiovisuales; impulsar nuevas innovaciones tácticas y establecer infraestructuras de datos maduras impulsadas por la inteligencia artificial.

En funcionamiento dentro de LALIGA desde 2014, Sportian da servicio actualmente a más de 70 competiciones, federaciones, clubes y emisoras de todo el mundo, permitiendo a las organizaciones eliminar la fragmentación de datos, activar bases de aficionados identificados a escala y desbloquear una nueva generación de crecimiento sostenible.