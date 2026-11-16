«El sector lácteo mantiene una apuesta decidida por avanzar hacia envases cada vez más sostenibles y alineados con los principios de la economía circular», ejemplifica el presidente de Organización Interprofesional Láctea (InLac), Javier Roza, en el marco de la campaña ‘Cuenta con los lácteos europeos‘, que cuenta con el respaldo de la Unión Europea.

Roza destaca la reducción de la cantidad de plástico utilizada, con botellas más ligeras y tapas optimizadas; la incorporación de nuevos materiales; la mejora de la reciclabilidad de los envases, simplificando su composición para facilitar la separación y recuperación de materiales; y el rediseño de formatos comerciales y logísticos que permiten reducir embalajes y optimizar el transporte, contribuyendo así a disminuir el impacto ambiental.

Al mismo tiempo, el sector aboga por implicar a toda la población en este camino: «Concienciar al consumidor pasa por demostrar que la sostenibilidad empieza en lo cotidiano: elegir lácteos de proximidad, minimizar el desperdicio y reutilizar son acciones sencillas con un impacto real», subraya Roza.

Entre las acciones más llamativas de la campaña europea ‘Cuenta con los lácteos europeos’, destaca el Carrito de la Sostenibilidad Láctea, una iniciativa divulgativa que invita a los consumidores a reflexionar sobre el impacto de sus decisiones de compra cotidianas, tan sencillas como evitar las bolsas de un solo uso o realizar los desplazamientos al supermercado a pie o en transporte público siempre que sea posible. Pequeños gestos que contribuyen a reducir la huella ambiental asociada a la cesta de la compra.

Este carrito, como el resto de elementos creativos de la campaña, cuenta con el respaldo del prestigioso artista 72 kilos, con más de 3 millones de seguidores en redes sociales, que ha defendido diseños innovadores similares a las viñetas de comics, muy atractivos para acercar los mensajes a consumidores urbanos, especialmente jóvenes.

Y es que el sector lácteo ha logrado conectar con los ciudadanos gracias a esta campaña y al innovador roadshow que ha recorrido diferentes ciudades para hacer más visible entre la población el trabajo comprometido de ganaderos y ganaderas, cooperativas y fabricantes con la sostenibilidad, animando a la población a apoyar la producción europea, esencial para fortalecer la economía rural y luchar contra la despoblación.

A través de una imagen cercana, positiva y fácilmente reconocible, el original carrito de la compra reutilizable ha centrado todas las miradas durante el roadshow, convirtiéndose en todo un símbolo del consumo responsable y de compromiso con el entorno. Su mensaje pone en valor la importancia de elegir productos lácteos europeos, como leche, yogur y queso de vaca, oveja o cabra, contribuyendo así al desarrollo económico de las zonas rurales y a la preservación de un modelo productivo estrechamente vinculado al territorio.

Además, el Carrito de la Sostenibilidad Láctea, como el resto de creatividades y soportes de la campaña, ha permitido recordar el papel que desempeñan los lácteos en una alimentación equilibrada y variada, difundiendo la recomendación de consumir tres raciones diarias de leche, yogur o queso dentro de unos hábitos de vida saludables, explicó la directora gerente de InLac, Nuria María Arribas.