Allianz ha dado comienzo a la tercera edición del Instituto Allianz de Emprendimiento (IAE), su programa de formación y desarrollo de nuevos agentes, que este año alcanza un nuevo hito al reunir a cerca de 100 participantes procedentes de toda España. La cifra supone multiplicar por cinco el volumen de alumnos de la primera edición y consolida al IAE como una de las iniciativas de captación y formación de talento más ambiciosas del sector asegurador.

Los participantes presentan perfiles muy diversos, con edades y trayectorias profesionales heterogéneas, aunque la mayoría comparte una característica común: llegan al programa sin experiencia previa en el sector asegurador, aportando nuevas perspectivas y capacidades a una actividad en plena transformación.

Durante la sesión inaugural, Veit Stutz, CEO de Allianz Seguros, dio la bienvenida a los nuevos agentes y destacó el papel que desempeñarán como parte de la próxima generación de profesionales llamados a impulsar el futuro de Allianz. «Uno de los pilares que ha hecho grande a Allianz es nuestra red de agentes. Por eso, me enorgullece especialmente que hoy seamos capaces de atraer talento de toda España y formar a una nueva generación de profesionales que será clave para nuestro futuro. Queremos seguir estando cerca de las personas y contribuir, también desde nuestra actividad, al progreso de la sociedad».

El Instituto Allianz de Emprendimiento nació en 2025 con el objetivo de atraer, formar y acompañar a una nueva generación de profesionales capaces de liderar el futuro del asesoramiento asegurador. Desde su lanzamiento, la iniciativa ha evolucionado desde los aproximadamente 20 participantes de la primera edición hasta los cerca de 100 de la convocatoria actual, reflejando el creciente interés por una profesión que combina emprendimiento, asesoramiento especializado y desarrollo profesional.

Con la puesta en marcha de esta tercera edición, Allianz refuerza su apuesta por formar una nueva generación de agentes preparados para afrontar la evolución del sector asegurador. Una transformación en la que el valor ya no se mide solo por el precio de una póliza, sino por la capacidad de ofrecer un asesoramiento personalizado que dé respuesta a las necesidades de protección, ahorro e inversión de cada cliente.

Durante tres meses, los alumnos completarán un itinerario formativo que les permitirá obtener el certificado de Nivel 2 de la Directiva de Distribución de Seguros (IDD), con una carga lectiva de 200 horas. El programa aborda conocimientos técnicos sobre seguros, habilidades comerciales, prospección de clientes, negociación, comunicación y venta consultiva.

El enfoque del IAE busca formar profesionales capaces de acompañar a los clientes en la identificación de sus necesidades y en la construcción de soluciones aseguradoras adaptadas a cada situación.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación de simuladores basados en inteligencia artificial para reforzar la experiencia formativa. Gracias a esta tecnología, los participantes podrán enfrentarse a situaciones comerciales similares a las que encontrarán en su actividad profesional, recibiendo una evaluación inmediata sobre aspectos como la detección de necesidades, la calidad del asesoramiento o las habilidades de comunicación.