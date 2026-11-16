EZVIZ, marca referente en smart entry y seguridad inteligente para el hogar, adelanta el Black Friday con descuentos de hasta el 35% en productos de seguridad seleccionados en Amazon España, del 23 al 30 de noviembre de 2026.

Las ofertas incluyen una selección de productos de Smart home y acceso inteligente, pensadas para tener controlado el exterior de la vivienda y gestionar el acceso al hogar. Entre ellas, destacan una cámara de seguridad exterior con batería y doble conectividad 4G y Wifi, pensada para ubicaciones sin toma de corriente cerca o internet fijo; una mirilla inteligente con timbre y un videoportero para adaptarse a los accesos de los diferentes tipos de vivienda.

Kit de cámara exterior EZVIZ CB8 Lite 4G – 99,99 € (17% de descuento)

El kit EZVIZ CB8 Lite 4G contiene la cámara exterior con batería y un panel solar de 5W para instalarla en zonas como jardines, parcelas, segundas residencias o garajes, en las que no hay enchufe cerca. Graba vídeo en 2K+ y ofrece una visión panorámica de 360°. Además, incorpora detección de personas y vehículos mediante IA y seguimiento inteligente. Cuenta con doble conectividad Wifi y 4G, y cambia automáticamente a la red móvil cuando no hay wifi disponible. También cuenta con modo de grabación Always-On para capturar imágenes durante todo el día optimizando el consumo de batería.

Mirilla inteligente con timbre EZVIZ CP4 – 109,99 € (35% de descuento)

La mirilla inteligente EZVIZ CP4 permite ver quién llama sin tener que asomarse a la puerta. Cuenta con una pantalla táctil interior de 4,3 pulgadas para mostrar imágenes en 1080p y ofrecer un ángulo de visión de 166° que reduce los puntos ciegos. La detección de personas y la comunicación bidireccional por vídeo permiten ver y hablar con las visitas desde el monitor o la aplicación EZVIZ.

Videoportero cableado EZVIZ CP5 – 149,99 € (21% de descuento)

El videoportero inteligente EZVIZ CP5 está diseñado para renovar sistemas de acceso ya instalados. Cuenta con una pantalla táctil interior de 7 pulgadas y permite ver y hablar con las visitas, así como controlar la apertura de puertas y cancelas a distancia. Su instalación de dos hilos es compatible también con sistemas de cuatro hilos. Además, permite gestionar el acceso mediante tarjetas RFID o desde la aplicación EZVIZ, incluso cuando no se está en casa.

Ofertas válidas del 23 al 30 de noviembre de 2026. Más información en la tienda de EZVIZ en Amazon España.