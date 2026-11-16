La formación digital ha abierto nuevas oportunidades para quienes quieren emprender y crear su propio negocio. Al mismo tiempo, ha dado lugar a un mercado en el que cursos, mentorías y comunidades online se han convertido en una fuente de ingresos. La dimensión alcanzada por la digitalización ayuda a explicar este terreno: la economía digitalizada representó el 27% del PIB español en 2025.

En ese cruce entre formación, marketing y emprendimiento aparece Iker Mengibar, mentor y experto en marketing digital y fundador de Ikan Agency, cuya trayectoria está vinculada al desarrollo de negocios digitales y a la formación de emprendedores. Algunos alumnos de la academia han compartido sus experiencias con este modelo de negocio. Es el caso de Sergio y Mario, dos estudiantes de Murcia que consiguieron generar 6.000 euros durante sus primeras dos semanas.

Nuevas oportunidades en el sector de la formación online

La formación digital se ha convertido en una alternativa para quienes buscan adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus habilidades o emprender un negocio propio. A través de cursos, mentorías y programas online, cada vez más profesionales comparten su experiencia y ofrecen formación especializada en diferentes áreas. Este crecimiento también ha impulsado nuevas oportunidades para quienes desarrollan su actividad en el ámbito del marketing digital y el emprendimiento. Iker Mengibar apuesta por una formación práctica, centrada en áreas como la publicidad digital, la captación de clientes, el posicionamiento SEO, la creación de páginas web y las estrategias de venta.

La masterclass gratuita de Ikan Agency funciona como puerta de entrada a la propuesta y reproduce la secuencia sobre la que se apoya buena parte del sector: atraer interés con contenido abierto, presentar una solución especializada y convertir una parte de ese público en clientes.

Las claves para mantener un negocio estable

La posibilidad de trabajar desde cualquier lugar, organizar el propio tiempo y generar ingresos es uno de los principales atractivos del emprendimiento digital. En este contexto, Iker Mengibar propone un método para crear y gestionar una agencia de marketing digital, con el objetivo de alcanzar una facturación recurrente de entre 5.000 y 10.000 euros mensuales.

Su propuesta busca que los alumnos aprendan a ofrecer servicios que las empresas necesitan y puedan desarrollar su propio negocio.

Más allá de conseguir los primeros clientes, uno de los principales retos es mantenerlos a largo plazo y ofrecer un servicio que responda a sus necesidades. Según explica Mengibar, centrarse únicamente en cerrar ventas, sin trabajar después en la satisfacción de los clientes, puede dar lugar a “un negocio inestable, con pequeños picos de facturación”.

La experiencia de Iker Mengibar refleja uno de los grandes retos del emprendimiento digital: no basta con aprender una habilidad o conseguir los primeros ingresos, también es necesario construir un negocio que pueda mantenerse y crecer con el tiempo. En este proceso, herramientas como la inteligencia artificial pueden desempeñar un papel importante, al permitir automatizar determinadas tareas y dedicar más tiempo a la atención y gestión de los clientes.