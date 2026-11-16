Un ingreso hospitalario hizo que Javi Polinario se replanteara la manera de dirigir su propia empresa. Tras años de sobrecarga laboral y dependencia absoluta de clientes, equipo y tareas, el empresario comprendió que necesitaba cambiar la organización de su negocio para que todo dejara de depender de él.

De aquella experiencia y del proceso de transformación que inició en su propio negocio nació su servicio estrella de consultoría y acompañamiento a empresarios y Sobrevive a tu empresa. Cómo ordenar tu negocio, delegar sin perder el control y dejar de ser imprescindible, su último libro.

La obra se dirige a propietarios de pequeñas y medianas empresas que, pese a contar con clientes, trabajadores y negocios consolidados, siguen viviendo pendientes del teléfono, resolviendo incidencias y tomando prácticamente todas las decisiones.

«Muchos empresarios crearon su negocio para ganar libertad y han terminado construyendo su cárcel. El problema no es trabajar mucho, sino no saber cómo parar o desconectar un poco sin que todo se pare o se rompa», explica Polinario.

«Tardo menos si lo hago yo», «Nadie lo hará como yo» o «Al final va a acabar volviendo a mí» son algunas de las creencias que Polinario cuestiona en el libro, ideas que llevan a muchos empresarios a asumir más responsabilidades de las necesarias, mantener agendas desbordadas y pasar sus jornadas atendiendo interrupciones, resolviendo imprevistos y apagando fuegos, convencidos de que su empresa no puede funcionar sin ellos.

Frente a esta situación, el autor propone un cambio en la manera de organizar y dirigir la empresa. A lo largo de siete capítulos, ofrece herramientas prácticas para identificar fugas de tiempo, interrupciones, imprevistos, técnicas para reservar y proteger espacios en la agenda, detectar dependencias y roles que asume el CEO, distribuir responsabilidades, documentar procesos y conseguir que el equipo trabaje con mayor autonomía.

El objetivo es que el empresario deje de vivir atrapado en la vorágine del día a día y recupere la capacidad de decidir sobre su tiempo, para dedicarlo a pensar estratégicamente en el futuro de su empresa, en lugar de limitarse a resolver los problemas inmediatos. Pero también a cuidar de su salud, que a menudo queda en segundo plano, descansar, disfrutar de los fines de semana y las vacaciones o compartir más momentos con su familia y sus amigos.

«Delegar de forma efectiva significa conseguir que el equipo tenga el criterio necesario para hacer las cosas con autonomía, así puede avanzar sin consultar todo con el jefe. Y, por su parte, el empresario recupera tiempo para hacer lo que realmente le corresponde: pensar, decidir y dirigir. O, mejor, dedicarlo a cuidar su salud o disfrutar de sus amigos y su familia. Lo que está claro es que el cliente no nota un cambio de calidad ni en la entrega del servicio ni en la atención que recibe», añade.

Periodista de formación, MBA y CEO de Nexalios, Polinario es también autor de Haz lo que toca, publicado en 2026. Ambos libros recogen su experiencia empresarial y los principios que aplica en su trabajo como consultor estratégico.