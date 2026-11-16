Hay personas que saltan en paracaídas para celebrar un cumpleaños. Otras lo hacen porque alguien les ha regalado la experiencia. Algunas quieren vencer el miedo a las alturas. Y otras, simplemente, llevan toda la vida preguntándose qué se siente al volar.

Después están quienes prueban una vez y ya no quieren dejar de hacerlo.

En Skydive Madrid conocen bien todas estas historias. Llevan más de tres décadas viendo cómo los nervios antes de subir al avión se transforman en sonrisas imposibles de borrar al tocar tierra.

Y también cómo algunas de aquellas primeras experiencias acaban convirtiéndose en una pasión por el paracaidismo deportivo.

Todo empezó con una idea: acercar el cielo a Madrid

La historia de Skydive Madrid comenzó en 1992, cuando Iñaki Bilbao regresó de Estados Unidos con la ilusión de impulsar el paracaidismo deportivo en España.

Lo que comenzó como una escuela de salto en Ocaña fue creciendo hasta convertirse en un proyecto de referencia para aficionados, alumnos y deportistas experimentados.

Durante su trayectoria, el centro ha superado los 700.000 lanzamientos, ha formado a generaciones de paracaidistas y ha contribuido al desarrollo de un deporte que combina aventura, técnica y una extraordinaria comunidad de apasionados.

En 2020, la integración de los centros de Ocaña y Lillo marcó una nueva etapa en su historia, reuniendo experiencia y recursos para seguir impulsando el paracaidismo.

La primera vez a miles de metros de altura

Hay experiencias que es difícil explicar con palabras.

«El momento de subir al avión. La mezcla de emoción y nervios mientras se gana altura. La puerta que se abre. El instructor que indica que ha llegado el momento. Y, de repente, estás volando».

El salto tándem permite vivir la caída libre sin necesidad de experiencia previa, acompañado por un instructor especializado que se encarga de la operación del salto.

Es una experiencia que atrae tanto a quienes buscan una aventura diferente como a parejas, grupos de amigos o personas que quieren regalar algo que difícilmente se olvida.

Y aunque muchos llegan pensando que será una experiencia única, algunos descubren una afición que les cambia la vida.

Del primer salto a convertirse en paracaidista

Pero Skydive Madrid es mucho más que un lugar donde vivir una experiencia de aventura.

También es una escuela de formación para quienes quieren aprender a saltar de manera autónoma, progresar técnicamente y descubrir las distintas disciplinas del paracaidismo deportivo.

Sus programas de formación y perfeccionamiento están dirigidos tanto a quienes empiezan desde cero como a paracaidistas experimentados.

Y su trayectoria incluye la formación de deportistas que posteriormente han alcanzado títulos nacionales e internacionales.

Porque detrás de la espectacularidad de la caída libre existe un deporte que exige disciplina, entrenamiento, coordinación y preparación técnica.

El mismo lugar donde alguien descubre el paracaidismo puede convertirse, años después, en su centro de entrenamiento.

La experiencia de un equipo que vive para saltar

En Skydive Madrid, la experiencia de los instructores y la formación son elementos esenciales.

En un deporte como el paracaidismo, la seguridad no es un detalle secundario: forma parte de cada procedimiento, cada preparación y cada salto.

Pero además de los protocolos y la técnica, hay algo que define el ambiente de un centro de paracaidismo: la pasión de quienes lo practican.

Instructores, alumnos y deportistas comparten una actividad que genera vínculos difíciles de encontrar en otros deportes.

Y quizá esa sea una de las claves de la longevidad del proyecto: haber construido no solo una escuela, sino también una comunidad alrededor del paracaidismo.

Más de tres décadas después, las ganas de volar siguen intactas

Hoy, desde sus instalaciones en el aeródromo de Lillo, en Toledo, Skydive Madrid continúa acercando el paracaidismo a nuevas generaciones y ofreciendo formación y entrenamiento a quienes quieren seguir progresando.

Mucho ha cambiado desde aquellos primeros saltos de 1992: los equipos, las técnicas, las instalaciones y la forma en la que las personas descubren esta actividad. Pero hay algo que sigue exactamente igual. Esa mezcla de nervios, emoción y felicidad que aparece cuando alguien aterriza después de su primer salto.

Porque hay experiencias que se recuerdan toda la vida. Y algunas empiezan a varios miles de metros del suelo.

Sobre Skydive Madrid

Skydive Madrid es un centro de paracaidismo con más de 30 años de trayectoria, especializado en saltos tándem, formación en caída libre y entrenamiento deportivo. Desarrolla su actividad en el aeródromo de Lillo, en la provincia de Toledo.

Más información: www.skydivemadrid.es