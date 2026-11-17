Maceteros, portalápices, un belén navideño, letras decorativas, jarrones… todo lo que alguien tenga en mente es factible, y cada vez más fácil, con la impresión 3D, una tecnología más habitual en los hogares españoles.

Por eso 123tinta.es, el ecommerce de cartuchos de impresoras y toner, quiere acercar a sus clientes estos productos, añadiendo una nueva categoría de impresoras 3D en su web, con modelos adaptados a diferentes niveles de experiencia y necesidades.

La compañía, que ya comercializaba filamentos de materiales como PLA, PETG, ABS, ASA y HIPS, accesorios y bolígrafos 3D, da así un paso más para completar su oferta en este ámbito. La nueva categoría va desde la Creality Ender-3 V3 SE, pensada para principiantes, hasta la Creality K2 Combo, dirigida a usuarios más experimentados. Con motivo del lanzamiento, todas las impresoras 3D incluyen de regalo una bobina de un kilo de filamento PLA de la marca 123tinta.

¿Qué se puede hacer con una impresora 3D?

La impresión 3D ha evolucionado hasta convertirse en una tecnología con aplicaciones que van mucho más allá del ámbito industrial.

En el hogar permite dar forma a lámparas originales, macetas, soportes para dispositivos, organizadores a medida o elementos decorativos. También abre un amplio abanico de opciones para el ocio y la creatividad: figuras de colección, miniaturas, piezas para juegos de mesa, maquetas o accesorios para manualidades y disfraces.

Otras áreas para la impresión 3D

En el ámbito educativo, las impresoras 3D convierten conceptos abstractos en modelos físicos, desde reproducciones del cuerpo humano y del sistema solar hasta figuras geométricas o maquetas arquitectónicas. Es una forma de acercar la ciencia, la tecnología o las matemáticas a través de la experimentación y la creación.

Su utilidad se extiende también al mundo empresarial y profesional, donde facilita la creación de prototipos, el diseño de componentes personalizados y la fabricación de herramientas o piezas específicas. Permite además producir determinados recambios para reparar objetos, lo que en algunos casos evita tener que sustituirlos por completo.

Filamentos de marca propia, el centro de la oferta

El filamento es el consumible de la impresión en 3D y en 123tinta.es es buena parte de su propuesta de calidad y precio. Ofrecen una gran variedad de bobinas de su marca propia, de diferentes materiales. PLA, el material más utilizado y el más sencillo para principiantes, así como el ABS, indicado para piezas funcionales y carcasas. El PETG, para piezas resistentes y prototipos, y el ASA, muy resistente e ideal para uso en exteriores.

Formación y asesoramiento para iniciarse en la impresión 3D

La expansión de esta tecnología plantea también nuevos retos de aprendizaje. La elección del filamento, la preparación de los diseños, la configuración de los parámetros de impresión o la resolución de posibles incidencias son algunos de los aspectos que conviene conocer para obtener buenos resultados.

Para facilitar este proceso, 123tinta.es ha desarrollado un Centro de ayuda para impresión 3D, donde los usuarios pueden consultar conceptos básicos, identificar problemas habituales y aprender a solucionarlos.

«La impresión 3D abre nuevas posibilidades para dar forma a ideas y crear objetos útiles y personalizados. Con esta nueva oferta queremos acercar esta tecnología a más usuarios y ofrecer alternativas adaptadas tanto a quienes empiezan como a quienes buscan desarrollar proyectos más avanzados», afirma Ramiro Bresler, ecommerce manager de 123tinta.es.