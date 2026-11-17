En una emotiva ceremonia celebrada en Madrid el 12 de noviembre pasado, la Fundación Arquia otorgó oficialmente las Becas Arquia 2026 a 51 jóvenes arquitectos y estudiantes de arquitectura, con edades comprendidas entre 23 y 31 años. La XXVII edición de arquia/becas les permitirá desarrollar sus primeras experiencias profesionales en un contexto de excelencia, realizando prácticas en algunos de los estudios de arquitectura más prestigiosos de España, Europa y Estados Unidos.

Con una inversión que supera los 560.000 euros en 2026, el programa arquia/becas se ha consolidado como la ayuda más importante del país para fomentar el talento de los y las jóvenes en el sector de la arquitectura. El programa permite realizar prácticas en más de 35 estudios de renombre internacional, incluyendo firmas como Foster + Partners, RCR Arquitectes, Álvaro Siza, Rafael Moneo, Lacaton & Vassal y Carme Pinós. Entre estos estudios, destacan siete galardonados con el premio Pritzker, así como otros cuyas obras han recibido el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe o el Premio Nacional de Arquitectura. Además, los becarios pueden elegir como destino instituciones culturales de prestigio—como el Museo Reina Sofía y la Casa de la Arquitectura en Madrid— o centros de la administración pública o dedicados al urbanismo en España.

En esta edición se incorporan nuevos destinos como Patrimonio Nacional (Madrid), Real Academia de España en Roma (Roma) y el estudio Skidmore, Owings & Merrill (Nueva York).

Durante la ceremonia de entrega de becas de la edición 2026, la reconocida arquitecta Marta Alonso Yebra —cofundadora de Mayice Studio y becaria de la promoción 2005 en el estudio Herzog & de Meuron, y una de las primeras en beneficiarse de este programa— compartió su experiencia con los asistentes. Asimismo, la ceremonia acogió la conferencia «Toponimias», impartida por la arquitecta Bet Capdeferro (bosch.capdeferro arquitectura), jurado de la modalidad por concurso de la XXVI edición, y la presentación del tema «Ruinas útiles» para arquia/becas 2027, a cargo del arquitecto y jurado Sergio Sebastián.

El evento concluyó con una mesa institucional que contó con la participación de Javier Navarro Martínez, presidente de la Fundación Arquia; Montserrat Nogués Teixidor, vicepresidenta segunda de la Fundación Arquia; Daniel Rincón de la Vega, patrono de la Fundación Arquia; Marta Vall-Llossera Ferran, presidenta del CSCAE; e Iñaqui Carnicero Alonso-Colmenares, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del MIVAU.

Este programa impulsa la trayectoria profesional de los jóvenes talentos y promueve la movilidad como un factor clave para su desarrollo personal, facilitando estancias en países o regiones distintas a su lugar de residencia. Para optar a las Becas Arquia existen tres vías de acceso: expediente académico, concurso de proyectos y una nueva modalidad de porfolio para los destinos en EE. UU., lo que garantiza un proceso abierto e inclusivo. De las 51 adjudicaciones totales publicadas, 13 son por concurso, 33 por expediente y 5 por porfolio de trabajos. Las asignaciones se dividen de la siguiente manera:

Comunidad de Madrid: 20 becados procedentes de la ETSAM (UPM), CEU San Pablo, Universidad Rey Juan Carlos y Universidad de Alcalá.

Comunidad Valenciana: 7 becados procedentes de la ETSA de Valencia (UPV) y la Universidad de Alicante.

Andalucía: 7 becados con alumnos de la Universidad de Granada, Universidad de Sevilla y Universidad de Málaga.

Cataluña: 6 becados repartidos entre la ETSAB y la ETSAV de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Portugal: 5 becados de la Universidade do Porto, Universidade de Coimbra y Universidade Técnica de Lisboa.

Navarra: 2 becados ambos de la Universidad de Navarra (UNAV).

Castilla y León: 2 becados de la ETSA Valladolid (UVA) y de IE University.

Galicia: 1 becado de la ETSA A Coruña (UDC).

País Vasco: 1 becado de la ETSA San Sebastián (UPV/EHU).

Castilla-La Mancha: 1 becada de la ETSA de Toledo (UCLM).

Con esta iniciativa, la Fundación Arquia continúa su compromiso de fomentar el talento emergente y contribuir al futuro de la arquitectura a través de experiencias y prácticas en entornos de excelencia.

Más información: https://fundacion.arquia.com/es-es/convocatorias/becas/convocatoria-2026/ganadores/