La empresa familiar Ibéricos Casa Lucas ha sido nombrada ganadora de los Luxury Lifestyle Awards 2026 en la categoría ‘La mejor marca de charcutería ibérica de lujo en España’, según la comunicación oficial del comité organizador recibida desde Nueva York. Este reconocimiento sitúa a la firma extremeña, con sede en Monesterio, en el circuito internacional de premios al lujo.

La trayectoria de la empresa se remonta al año 1952 en la provincia de Badajoz. Desde entonces, el negocio mantiene una tradición ligada a la elaboración de jamones, paletas y embutidos en sus instalaciones situadas en el Paseo de Extremadura. El proceso productivo se centra en la selección de las piezas, el tiempo de curación y la atención a cada detalle, elementos que forman parte de su historia familiar.

Sobre la obtención de este galardón, la firma ha señalado: «Recibimos este reconocimiento con orgullo, manteniendo nuestra esencia: el respeto por el producto, el saber hacer y el cuidado de cada detalle», afirma Casa Lucas en su comunicado oficial.

Este nuevo galardón se suma a otros reconocimientos obtenidos previamente por la casa. Entre ellos, destacan el Gran Oro de Monde Selection 2026, diversas distinciones de oro de la misma institución, una estrella Great Taste para el Jamón Gran Reserva y el Superior Taste Award de 2023. Asimismo, la firma cuenta con la certificación AENOR como producto destacado por el consumidor y los premios Premium Meat Selection, Best Global Brand y Best Ham of the Year concedidos por Authentic World Taste en 2024.

La obtención de estos premios, junto a la proclamación de uno de sus jamones como «mejor jamón del mundo» en anteriores certámenes, avala la posición de la compañía en el mercado. Para Ibéricos Casa Lucas, este reconocimiento internacional representa una oportunidad para dar mayor visibilidad a un trabajo desarrollado artesanalmente desde su localidad de origen. La empresa continúa su labor de elaboración con una producción limitada, manteniendo el vínculo con la dehesa extremeña.

La firma dispone actualmente de sus instalaciones en el Paseo de Extremadura 188 y de una tienda online para facilitar el acceso a sus productos a nivel nacional e internacional. Con esta distinción, la casa reafirma su compromiso con los estándares de calidad que han definido su actividad desde sus inicios.