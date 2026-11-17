Con un enfoque orientado a las necesidades actuales de las empresas, Tomás Elías González Benítez inaugurará un programa de transformación digital diseñado para organizaciones interesadas en fortalecer su presencia online, optimizar procesos y mejorar la gestión de sus actividades comerciales mediante herramientas digitales.

La iniciativa abordará la transformación digital como un proceso que requiere planificación y objetivos definidos, más allá de incorporar nuevas plataformas o soluciones tecnológicas. El programa buscará que las empresas identifiquen qué áreas pueden mejorar y cómo integrar recursos digitales de acuerdo con sus necesidades y capacidades.

La formación estará estructurada alrededor de situaciones aplicables al entorno empresarial, combinando conceptos estratégicos con herramientas que puedan trasladarse progresivamente a diferentes procesos internos y externos.

Tomás Elías González Benítez aborda la estrategia digital desde las necesidades empresariales

Uno de los ejes del programa será la estrategia online. Los participantes analizarán cómo establecer objetivos digitales, seleccionar canales y organizar acciones que respondan a las características de cada empresa, evitando adoptar herramientas únicamente porque forman parte de una tendencia.

El programa también dedicará espacio a la revisión de la presencia digital y a la manera en que diferentes canales pueden relacionarse con los objetivos comerciales. La intención será comprender qué función cumple cada recurso dentro de una estrategia y cómo evaluar su utilidad.

«La transformación digital no consiste en utilizar todas las herramientas disponibles. Primero hay que identificar qué necesita mejorar una empresa y después determinar qué tecnología puede ayudar a conseguirlo», señala Tomás Elías González Benítez.

Este enfoque permitirá relacionar las decisiones tecnológicas con problemas concretos y establecer prioridades antes de iniciar cambios en los procesos de una organización.

Optimización de procesos y resultados comerciales

Otro bloque estará dedicado a la optimización de procesos empresariales mediante recursos digitales. La formación analizará tareas que pueden reorganizarse, simplificarse o apoyarse en herramientas tecnológicas para mejorar la gestión del tiempo y la coordinación de diferentes actividades.

Los participantes analizarán cómo la digitalización puede mejorar los resultados comerciales, mediante el uso de datos para evaluar acciones, detectar oportunidades y tomar decisiones alineadas con objetivos.

La propuesta no plantea una única hoja de ruta aplicable a todas las organizaciones. Por el contrario, partirá de las diferencias existentes entre empresas, sus niveles de digitalización y los recursos disponibles para definir procesos de transformación progresivos.

La capacitación estará dirigida a empresas y profesionales interesados en comprender cómo integrar la tecnología dentro de su planificación sin separar las decisiones digitales de la estrategia general del negocio.

Con este programa, Tomás Elías González Benítez propone un espacio de formación centrado en aplicar la transformación digital a necesidades empresariales concretas. La iniciativa estará disponible a través de su página web, donde los interesados podrán consultar los contenidos, la modalidad de participación y la información sobre el acceso al programa.