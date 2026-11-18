El acceso a las pruebas moleculares, las pruebas genéticas y la secuenciación de nueva generación (NGS) en cáncer sigue marcado en España por diferencias entre territorios y centros hospitalarios, a pesar de que estas herramientas ocupan ya un lugar central en la oncología europea. Así lo ha señalado Fundación Alivia en el balance de su participación en ESMO 2026, el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica, y a la luz de los análisis recientes sobre implantación del diagnóstico molecular en España.

Durante el congreso, Agata Polińska, miembro del patronato de Fundación Alivia, copresidió la sesión sobre acceso, equidad y reducción de desigualdades del programa europeo de defensa de los pacientes (Patient Advocacy Track). En este marco, Polińska expuso la ponencia «Voces de los pacientes sobre las desigualdades de acceso: la experiencia polaca y española». Para la entidad, llevar este análisis a Europa refleja un problema de primer orden que sigue vigente en España: la innovación en diagnóstico molecular y medicina personalizada avanza, pero no siempre llega en igualdad de condiciones a todos los pacientes.

Según análisis recientes de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la implantación del diagnóstico molecular en España sigue siendo desigual. El primer Observatorio SEOM de Medicina de Precisión señala que solo el 48,8 % de los centros tiene totalmente implantadas las pruebas del catálogo común y que, en hospitales de 200 a 500 camas, ese porcentaje baja al 25,8 %. En la práctica, esto hace que el acceso a estas pruebas siga dependiendo en muchos casos del territorio, del tamaño del hospital y de sus circuitos asistenciales.

En un momento en el que herramientas como la NGS permiten identificar con más precisión las alteraciones de un tumor y orientar mejor las decisiones terapéuticas, Fundación Alivia advierte de que esta desigualdad tiene consecuencias para los pacientes. Cuando una prueba molecular no se solicita a tiempo, no está disponible o no forma parte del circuito habitual de atención, también pueden retrasarse decisiones clave sobre el tratamiento o dejar de ser posibles opciones terapéuticas que sí existen.

«La innovación solo sirve si llega al paciente. Hoy sabemos que las pruebas moleculares pueden marcar una diferencia en el diagnóstico y en el tratamiento, pero ese avance no puede depender de dónde viva una persona o del hospital en el que sea atendida», afirma Xavier Pla, responsable de Programas de Fundación Alivia.

Fundación Alivia subraya que España ha dado pasos relevantes para integrar estas capacidades en el sistema sanitario, pero considera que el reto ahora es asegurar que su implantación sea real y homogénea para todos los pacientes.

Sobre Fundación Alivia

Fundación Alivia ayuda a pacientes con cáncer en España desde 2021. Entre sus principales proyectos destacan OncoIndex, un portal que muestra el acceso a tratamientos oncológicos según el conocimiento médico actual; Oncomapa, un directorio de médicos y clínicas; y la OncoLibrería, con recursos informativos para pacientes.