Leggett Dynamics ha ganado el premio Automotive News PACE Pilot 2026 por su motor inteligente sin escobillas (Smart Brushless Motor). Este sistema de movimiento de nueva generación simplifica la integración en los vehículos, mejora el rendimiento y respalda la transición del sector hacia los vehículos definidos por software (SDV).

El motor inteligente sin escobillas de Leggett Dynamics simplifica la arquitectura de control del movimiento al funcionar con o sin una unidad de control electrónico (ECU) a nivel del asiento. El sistema permite la comunicación directa entre la ECU del vehículo y los actuadores individuales, lo que facilita arquitecturas de vehículos más centralizadas y zonales, al tiempo que reduce el espacio necesario para los componentes, el peso y la complejidad del cableado. También mejora el comportamiento en términos de ruido, vibraciones y aspereza (NVH), la durabilidad y la compatibilidad electromagnética (EMC).

«A medida que los fabricantes de automóviles avanzan hacia los vehículos definidos por software, buscan soluciones que reduzcan la complejidad sin comprometer el rendimiento», afirmó Julien Rea, vicepresidente de Innovación e Ingeniería Global de Leggett Dynamics. «Es un honor recibir el premio Automotive News PACE Pilot 2026 y creemos que este reconocimiento refleja el potencial del motor inteligente sin escobillas para contribuir a definir el futuro de los sistemas de movimiento de los vehículos».

Acerca del motor inteligente sin escobillas de Leggett Dynamics

Como parte de sus Servicios de Innovación, Leggett Dynamics desarrolló el motor inteligente sin escobillas para responder a la transición de la industria automovilística hacia los vehículos definidos por software y las arquitecturas de vehículos más centralizadas. La solución permite una integración simplificada y escalable en múltiples configuraciones de asientos y niveles de equipamiento, al tiempo que reduce la complejidad del sistema.

A diferencia de los sistemas de movimiento convencionales, el motor inteligente sin escobillas funciona con o sin una ECU a nivel del asiento, permite la comunicación directa entre la ECU del vehículo y los actuadores individuales, simplifica la integración en el vehículo y posibilita las actualizaciones de software. El motor también reduce el espacio necesario para los componentes, el peso y la complejidad del cableado, al tiempo que mejora el rendimiento en términos de NVH, durabilidad y compatibilidad electromagnética.

Para los ocupantes del vehículo, estas mejoras se traducen en un funcionamiento más silencioso, un ajuste más suave de los asientos, una recuperación más rápida de las posiciones memorizadas y una mayor amplitud de movimiento.

«Durante más de 30 años, el programa PACE ha reconocido innovaciones revolucionarias que han contribuido a transformar la industria automovilística mundial», afirmó Chrissy Taylor, vicepresidenta sénior de Operaciones Editoriales de Automotive News. «Los ganadores de este año continúan esa tradición, aportando tecnologías y soluciones que impulsan el avance del sector y contribuyen a definir el futuro de la movilidad».

Acerca del programa Automotive News PACE Pilot 2026

Para consultar todos los detalles del premio Automotive News PACE, visitar www.autonews.com/awards/pace.

MEMA, la principal asociación comercial estadounidense que representa y defiende los intereses de los fabricantes de componentes, sistemas y piezas de recambio para automóviles, es el patrocinador exclusivo de este programa de reconocimiento.

Acerca de Leggett Dynamics

Leggett Dynamics es la marca que representa los negocios de automoción de Leggett & Platt, Incorporated. Bajo la marca Leggett Dynamics, estas empresas ofrecen soluciones de movimiento electrónico (eMotion) y confort para asientos de automóviles, portones traseros, puertas, techos solares y otras aplicaciones.

Las empresas de Leggett Dynamics operan a nivel mundial, con presencia en 28 ubicaciones de 12 países y una plantilla de más de 6.200 personas, con centros destacados en Detroit, Núremberg y Shanghái.

Como socio estratégico de más de 100 clientes en todo el mundo, Leggett Dynamics ofrece una plataforma de sistemas de confort (Comfort Systems Platform), que incluye sistemas de masaje, soporte lumbar, apoyos laterales y suspensión; una plataforma de sistemas de movimiento (Motion Systems Platform), que incluye motores, actuadores y cables; una plataforma de software e integración (Software & Integration Platform); y servicios de innovación (Innovation Services), que incluyen el codesarrollo de ingeniería avanzada y estudios de factores humanos.

Leggett Dynamics es una marca de Leggett & Platt, Inc., filial íntegramente participada por Somnigroup International Inc. (NYSE: SGI) y fabricante de productos residenciales, industriales y de mobiliario que lleva más de 140 años desarrollando soluciones de confort para los espacios donde las personas duermen, trabajan, viven y se desplazan.