El Mallorca BJJ & Yoga Festival ha cerrado su novena edición consolidando su apuesta por un modelo de evento deportivo que trasciende la práctica del Brazilian Jiu-Jitsu y el yoga. Celebrado del 26 al 31 de octubre en el H10 Blue Mar Hotel de Camp de Mar (Andratx), el encuentro reunió a participantes de más de 12 nacionalidades y desarrolló un programa de más de 80 actividades, integrando el deporte y el bienestar con iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, la inclusión social y la promoción de la cultura mallorquina.

La protección del entorno natural fue uno de los aspectos destacados de esta edición. El festival organizó una jornada de concienciación medioambiental y limpieza de playa, en la que participaron voluntarios del propio evento, fomentando la implicación directa de los asistentes en el cuidado del litoral mallorquín. Una iniciativa que permitió trasladar los valores de respeto y responsabilidad, presentes en las disciplinas deportivas del festival, al entorno natural de la isla.

Este compromiso con el territorio también se reflejó en la apuesta por la economía local. La organización recurrió mayoritariamente a empresas y proveedores de Mallorca para la prestación de los servicios necesarios durante el encuentro. Asimismo, la celebración del festival a finales de octubre contribuyó a favorecer la ocupación hotelera y la actividad de restaurantes, comercios y establecimientos turísticos de las inmediaciones, impulsando la economía de la zona fuera de los meses de mayor afluencia turística.

La inclusión social y la igualdad también ocuparon un lugar relevante en la programación. El festival contó con instalaciones adaptadas para facilitar el acceso de personas con discapacidad, incluyendo rampas o aparcamientos adaptados. Desde una perspectiva de género, el programa incorporó clases de defensa personal dirigidas exclusivamente a mujeres, así como espacios de reflexión sobre su papel en las artes marciales. Estas actividades contribuyeron a fomentar la autonomía, la confianza y la participación femenina en el ámbito deportivo.

Más allá de su vertiente deportiva y social, el Mallorca BJJ & Yoga Festival también se convirtió en un espacio de intercambio cultural. La organización impulsó la promoción de la artesanía y los productos tradicionales de las Illes Balears, acercando a los participantes internacionales a la identidad y las tradiciones de Mallorca.

En esta línea, uno de los momentos destacados fue la celebración de una noche intercultural especialmente orientada a dar a conocer la gastronomía tradicional mallorquina. La actividad reunió a asistentes de diferentes nacionalidades alrededor de los sabores y productos locales, favoreciendo el conocimiento de la cultura de la isla y el intercambio de experiencias entre participantes.

Con estas iniciativas, el Mallorca BJJ & Yoga Festival reafirma su apuesta por un modelo de turismo deportivo responsable, que combina la proyección internacional de Mallorca con el respeto por su entorno natural, el apoyo a la economía local y la inclusión social.

El Mallorca BJJ & Yoga Festival está cofinanciado con el Fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears y cuenta con el apoyo de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.