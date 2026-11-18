Mutua Universal ha entregado los XI Premios Innovación y Salud, galardones con los que reconoce a instituciones, organismos o empresas asociadas a la mutua que implementan proyectos innovadores en beneficio de la salud y la calidad de vida de las personas trabajadoras.

El acto ha contado con la participación de Millán Berzosa, ejecutivo y consejero independiente formado en gobierno corporativo en Harvard y Esade, quien ha mantenido un coloquio con Juan Güell, director general de Mutua Universal, en el que se ha debatido sobre la importancia de la gobernanza y el liderazgo de la tecnología en las organizaciones.

«Estamos asistiendo probablemente a una de las mayores transformaciones tecnológicas de las últimas décadas y nuestra capacidad para gobernarla debe seguir ese mismo ritmo», ha declarado Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno, presidente de Mutua Universal, quien ha destacado que «las innovaciones tecnológicas abren un abanico de oportunidades, pero también de responsabilidades que las empresas debemos ser capaces de gestionar combinando innovación con propósito, capacidad tecnológica con criterio humano».

Primer premio para Covisian y Aspace

La compañía de soluciones de experiencia de cliente Covisian ha sido reconocida con el primer premio en categoría Gran Empresa por su completo ecosistema de salud digital. La empresa de seguridad Chubb Iberia ha obtenido el segundo premio por su plataforma de estandarización para reducir riesgos en el trabajo.

En categoría Pequeña y Mediana Empresa el primer premio ha sido para Centro Especial de Empleo Aspace Rioja por su programa de mejora ergonómica con inteligencia artificial. El segundo premio ha sido para la empresa de rehabilitación de edificios Jacar por sus buenas prácticas en la gestión monitorizada del golpe de calor.

Premio institucional

El reconocimiento institucional ha distinguido la «contribución al impulso de la sostenibilidad como motor de transformación empresarial y social a través de la promoción de los Diez Principios relativos a los derechos humanos, laborales, medioambientales y la lucha contra la corrupción» de la Red Española del Pacto Mundial de la ONU y «el trabajo en la promoción de la salud preventiva y bienestar de las personas» de la empresa de desarrollo de soluciones para el intercambio electrónico de datos Edicom.

Al evento ha asistido amplia representación institucional: Pilar Jimeno, directora general de Inspección y Ordenación de la Comunidad de Madrid; María Izquierdo, subdirectora general de Seguimiento Estadístico de la Seguridad Social (Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones); Pilar Tabernero, subdirectora general de Coordinación de Unidades Médicas del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS); Daniel García, subdirector general de Gestión de Incapacidad Temporal, prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social y otras prestaciones (INSS); Javier Cerrolaza, director territorial jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid; Juan Sebastián Fernández-Simal, jefe adjunto Dirección Territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad de Madrid; María Jesús Terradillos, directora departamento de Promoción de la Salud y Epidemiologia Laboral del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; y Myriam Rojas, jefa de división Inspección Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.