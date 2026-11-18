Desinfectar el agua potable, reducir la presencia de residuos de medicamentos en el agua depurada y reforzar la higiene en hostelería son algunas de las aplicaciones que se abordarán en la jornada «El ozono en España: ciencia, aplicaciones y seguridad jurídica. Horizonte 2026–2028», organizada por la Asociación Española del Ozono el próximo viernes 20 de noviembre.

El programa sitúa en la apertura institucional, a las 8:30 h, a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña CEIM y vicepresidente primero de CEOE, y Ángel Manuel Sereno Marchante, presidente de Ozono España. Felipe Debasa, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos, ofrecerá la ponencia inaugural sobre la evolución del ozono desde la investigación hasta su aplicación industrial.

Gerardo Simón Balangero Bottazzi, de Veolia, explicará el papel del ozono en la potabilización. María de los Ángeles Blanco Suárez, catedrática de Ingeniería Química de la Universidad Complutense de Madrid, abordará su potencial para reducir microcontaminantes. Silvia Peña, de ASP ASEPSIA, presentará los usos biocidas del agua ozonizada en hostelería y restauración, y Juan E. Jiménez Pinillos, decano del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, tratará la prevención laboral.

Jaime Orellana, de Erwin Sander Elektroapparatebau, expondrá cómo el ozono puede contribuir a la calidad del agua y a la bioseguridad en acuicultura. En el ámbito agrícola, Ángel Manuel Sereno Marchante, como CEO de Cosemar Ozono, compartirá experiencias de campo sobre la higiene de las instalaciones de riego y el potencial del agua ozonizada para la bioestimulación vegetal.

En la mesa redonda, coordinada por Andrés Sanchez, vicepresidente de Ozono España, la asociación presentará una propuesta de listado público sobre la situación legal de los equipos y las empresas del sector. La iniciativa busca facilitar las comprobaciones antes de contratar, ayudar a prevenir el intrusismo y aportar claridad al cliente.

Acerca de Ozono España

La Asociación Española del Ozono representa los intereses de los fabricantes, instaladores y comercializadores del sector. Promueve la tecnología, defiende los intereses de las empresas y protege la legalidad del sector.

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