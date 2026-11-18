VASS ha nombrado a Sonia Torres Cortada Chief Executive Director de VASS Cataluña, Andorra y Baleares, donde la compañía opera con más de 200 profesionales. Torres asume esta responsabilidad junto a su actual rol de Chief Commercial Officer de Insurance & Healthcare Markets.

Con este nombramiento, VASS refuerza su apuesta por la región y su modelo de cercanía al cliente: equipos locales, con capacidad de decisión y conocimiento de las especificidades de cada mercado, respaldados por las capacidades tecnológicas, de datos e inteligencia artificial de la compañía.

Al frente de Insurance & Healthcare Markets, Torres seguirá impulsando la propuesta de valor de VASS para aseguradoras y entidades de salud, ayudándolas a transformar su negocio con tecnología e inteligencia artificial.

Con casi 30 años de trayectoria, Torres combina consultoría, alta dirección y analítica avanzada en los sectores financiero, asegurador y de telecomunicaciones, así como en la Administración pública catalana. Inició su carrera en Equifax liderando el desarrollo de algoritmos predictivos aplicados al negocio financiero. Después fue Senior Director en NTT DATA, miembro del comité de dirección de Zurich-Bansabadell Vida y CMO y Chief Business Strategy Officer de VidaCaixa, antes de incorporarse a VASS en 2022.

Paco Bermúdez, CEO Global de VASS: «Sonia une dos cosas que rara vez van juntas: conoce el negocio de nuestros clientes desde dentro y sabe construir equipo y relaciones en el territorio. Los resultados que ha logrado en Seguros lo demuestran, y es exactamente el liderazgo que necesitamos para estar más cerca de nuestros clientes en Catalunya, Andorra y Baleares».

Sonia Torres Cortada: «He estado al otro lado de la mesa, como cliente, y sé lo que una empresa espera de su socio tecnológico: que entienda su negocio y que esté cerca. Ese es el compromiso con el que asumo este reto».